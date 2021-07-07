https://ria.ru/20210707/krushenie-1740187160.html

Губернатор Сахалина выразил соболезнования из-за крушения Ан-26

Губернатор Сахалина выразил соболезнования из-за крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

Губернатор Сахалина выразил соболезнования из-за крушения Ан-26

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью 28 человек в авиакатастрофе с Ан-26. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T01:41

2021-07-07T01:41

2021-07-07T01:50

крушение ан-26 на камчатке

валерий лимаренко

ан-26

камчатский край

петропавловск-камчатский

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью 28 человек в авиакатастрофе с Ан-26.Глава Камчатки объявил три дня траура в регионе из-за крушения самолета."Вчера у наших соседей на Камчатке случилась большая трагедия. С радаров пропал самолет, на борту которого находились 28 человек. Вместе со всей страной мы с замиранием сердца следили за ходом поисков. До последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой. К сожалению, по предварительным данным, чуда не случилось. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В эти минуты мы скорбим вместе с вами", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210706/an-26-1740167390.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

сахалинская область

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крушение ан-26 на камчатке, валерий лимаренко, ан-26, камчатский край, петропавловск-камчатский, сахалинская область, происшествия