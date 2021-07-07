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Губернатор Сахалина выразил соболезнования из-за крушения Ан-26
Губернатор Сахалина выразил соболезнования из-за крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
Губернатор Сахалина выразил соболезнования из-за крушения Ан-26
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью 28 человек в авиакатастрофе с Ан-26. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T01:41
2021-07-07T01:50
крушение ан-26 на камчатке
валерий лимаренко
ан-26
камчатский край
петропавловск-камчатский
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью 28 человек в авиакатастрофе с Ан-26.Глава Камчатки объявил три дня траура в регионе из-за крушения самолета."Вчера у наших соседей на Камчатке случилась большая трагедия. С радаров пропал самолет, на борту которого находились 28 человек. Вместе со всей страной мы с замиранием сердца следили за ходом поисков. До последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой. К сожалению, по предварительным данным, чуда не случилось. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В эти минуты мы скорбим вместе с вами", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210706/an-26-1740167390.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
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крушение ан-26 на камчатке, валерий лимаренко, ан-26, камчатский край, петропавловск-камчатский, сахалинская область, происшествия
Губернатор Сахалина выразил соболезнования из-за крушения Ан-26
01:41 07.07.2021 (обновлено: 01:50 07.07.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Губернатор Сахалина Лимаренко выразил соболезнования из-за крушения Ан-26 на Камчатке

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью 28 человек в авиакатастрофе с Ан-26.
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"Вчера у наших соседей на Камчатке случилась большая трагедия. С радаров пропал самолет, на борту которого находились 28 человек. Вместе со всей страной мы с замиранием сердца следили за ходом поисков. До последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой. К сожалению, по предварительным данным, чуда не случилось. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В эти минуты мы скорбим вместе с вами", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеВалерий ЛимаренкоАн-26Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийСахалинская областьПроисшествия
 
 
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