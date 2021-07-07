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https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит - РИА Новости, 07.07.2021
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей на реализацию семи инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:31
2021-07-07T10:31
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
марат хуснуллин
владимир путин
экономика
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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей на реализацию семи инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.Как отметили в региональном кабмине, в среду первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков представил заявку на межведомственной рабочей группе минстроя республики."Правительством региона сформирован перечень из 7 приоритетных инвестиционных проектов, которые предлагаются к реализации за счет инфраструктурного бюджетного кредита под 3% годовых. Общая потребность в заемных средствах составляет 22,7 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что рассмотрение документа на федеральном уровне планируется на ближайшем заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.Ранее сообщалось о том, что Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для строительства Ленского моста.Правительство России выделит 50% средств на строительство моста через Лену в Якутии после того, как регион найдет оставшуюся часть денег.
https://ria.ru/20210706/yakutiya-1740066594.html
https://ria.ru/20210706/prodazha-1740045241.html
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россия, республика саха (якутия), марат хуснуллин, владимир путин, экономика
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит
10:31 07.07.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей

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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей на реализацию семи инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
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Как отметили в региональном кабмине, в среду первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков представил заявку на межведомственной рабочей группе минстроя республики.
"Правительством региона сформирован перечень из 7 приоритетных инвестиционных проектов, которые предлагаются к реализации за счет инфраструктурного бюджетного кредита под 3% годовых. Общая потребность в заемных средствах составляет 22,7 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что рассмотрение документа на федеральном уровне планируется на ближайшем заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.
Ранее сообщалось о том, что Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для строительства Ленского моста.
Правительство России выделит 50% средств на строительство моста через Лену в Якутии после того, как регион найдет оставшуюся часть денег.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияРеспублика Саха (Якутия)Марат ХуснуллинВладимир ПутинЭкономика
 
 
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