Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит
Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей на реализацию семи инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
Как отметили в региональном кабмине, в среду первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков представил заявку на межведомственной рабочей группе минстроя республики.
"Правительством региона сформирован перечень из 7 приоритетных инвестиционных проектов, которые предлагаются к реализации за счет инфраструктурного бюджетного кредита под 3% годовых. Общая потребность в заемных средствах составляет 22,7 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что рассмотрение документа на федеральном уровне планируется на ближайшем заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.
Ранее сообщалось о том, что Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для строительства Ленского моста.
Правительство России выделит 50% средств на строительство моста через Лену в Якутии после того, как регион найдет оставшуюся часть денег.