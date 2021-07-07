https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html

Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит

Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит - РИА Новости, 07.07.2021

Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит

Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей на реализацию семи инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:31

2021-07-07T10:31

2021-07-07T10:31

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

марат хуснуллин

владимир путин

экономика

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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму свыше 20 миллиардов рублей на реализацию семи инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.Как отметили в региональном кабмине, в среду первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков представил заявку на межведомственной рабочей группе минстроя республики."Правительством региона сформирован перечень из 7 приоритетных инвестиционных проектов, которые предлагаются к реализации за счет инфраструктурного бюджетного кредита под 3% годовых. Общая потребность в заемных средствах составляет 22,7 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что рассмотрение документа на федеральном уровне планируется на ближайшем заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.Ранее сообщалось о том, что Якутия подаст заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для строительства Ленского моста.Правительство России выделит 50% средств на строительство моста через Лену в Якутии после того, как регион найдет оставшуюся часть денег.

https://ria.ru/20210706/yakutiya-1740066594.html

https://ria.ru/20210706/prodazha-1740045241.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), марат хуснуллин, владимир путин, экономика