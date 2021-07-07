https://ria.ru/20210707/kotov-1739689082.html

Игорь Котов: столько реакторов не выпускали даже в СССР

Игорь Котов: столько реакторов не выпускали даже в СССР - РИА Новости, 07.07.2021

Игорь Котов: столько реакторов не выпускали даже в СССР

"Росатом" не первый год лидирует в мире по числу заказов на сооружение АЭС – в его портфеле проекты трех с половиной десятков энергоблоков в разных странах. Но... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:00

2021-07-07T11:00

2021-07-07T11:00

россия

владимир сычев

ростовская аэс

томский государственный университет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740207390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8768cf4c413a013773a7ed84d886300f.jpg

"Росатом" не первый год лидирует в мире по числу заказов на сооружение АЭС – в его портфеле проекты трех с половиной десятков энергоблоков в разных странах. Но это первенство обеспечивается, в числе прочего, способностью российского атомного машиностроения в больших объемах и в заданные сроки произвести оборудование для новых станций. Наверное, еще в начале нынешнего века, когда атомная отрасль России только начинала обретать современный облик, трудно было представить, что такое удастся сделать в сравнительно небольшие сроки. Тем не менее, это произошло. А за счет чего – об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор компании "Росатома" "АЭМ-технологии" Игорь Котов. Беседовал Владимир Сычев.– Игорь Владимирович, не так давно, в мае, прошла церемония начала строительства с участием России новых атомных блоков в Китае. Она состоялась в рамках телемоста, участие в котором приняли лидеры обеих стран. И одной из площадок телемоста стал завод "Атоммаш" в Волгодонске, ваш филиал. Там присутствовало руководство российской атомной отрасли. Это выглядело очень символично – и не только потому, что там выпускают оборудование реакторных установок для будущих энергоблоков. Но еще и потому, что "Атоммаш" можно, пожалуй, считать одним из символов ренессанса и дальнейшего развития российской атомной промышленности. Я помню, как шесть лет назад с площадки завода отгружался первый после почти 30-летнего перерыва изготовленный там корпус ядерного реактора для АЭС. А сейчас "АЭМ-технологии" невиданными и в советское время темпами отгружают основное оборудование передовых реакторных установок на площадки строительства АЭС как в России, так и за рубежом.– Да, мы наращиваем объемы и темпы производства. Сейчас в потоке идет изготовление шести корпусов реакторов и 24 парогенераторов. Такого тоже никогда еще не было.– Но за счет чего всего за несколько лет удалось добиться такого по существу поточного и скоординированного производства? Причем я говорю не только об "Атоммаше", но и о другом вашем филиале – карельском "Петрозаводскмаше". Ведь очевидно, что они должны работать синхронно, иначе комплекты оборудования в срок не сделать.– Совершенно верно. Достичь столь высоких темпов позволяют инвестиции и постоянное совершенствование ключевых процессов. Во-первых, идет интенсивное техперевооружение. Во-вторых, внедрение цифровых решений: для нас это не только способ повышения эффективности управления и оптимизации работы оборудования, но и кратное снижение рисков "человеческого фактора". Третье важнейшее направление – развитие персонала. Все это к сегодняшнему дню уже позволило сделать значительный шаг вперед.– А есть ли у вас осязаемое измерение такого шага?– Конечно. Если еще пять лет назад производство парогенератора на "Атоммаше" занимало 877 дней, сейчас срок сократился более чем на половину. Производство корпусов реактора завод ускорил почти на 240 дней. Сегодня коэффициент доступности нашего оборудования – 0,91. Это очень высокий показатель. Еще в 1980-х годах в нашей стране норматив составлял около 0,65.– Можете раскрыть объемы вложенных средств, позволивших этого добиться?– В период с 2015 по 2017 годы затраты на обновление основных фондов производственных филиалов компании составили 1,7 миллиарда рублей.Затем необходимость расширения производственных мощностей компании и увеличения объемов производства с двух до четырех блоков оборудования для АЭС в год потребовала реализации отдельной инвестиционной программы. Ее общий бюджет на период с 2018 по 2023 год составляет 7,3 миллиарда рублей. Программа предусматривает модернизацию и ввод в эксплуатацию 388 единиц нового оборудования.За первые три года (2018-2020 годы) программы было инвестировано 3,18 миллиарда рублей, из которых 2,3 миллиарда рублей направленно на модернизацию "Атоммаша" и 880 миллионов рублей – "Петрозаводскмаша".Всего же в рамках программы увеличения объемов производства оборудования для АЭС с двух до четырех блоков в год с 2021 по 2023 год планируется инвестировать 4,12 миллиарда рублей. В 2021 году намечено вложить 2,08 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,3 миллиарда – в "Атоммаш" и 780 миллионов – в "Петрозаводскмаш".– Вы говорили о развитии человеческого потенциала. Какова ваша потребность в кадрах, откуда вы берете специалистов для работы на предприятиях "АЭМ-технологий", где и как они готовятся?– До 2023 года мы планируем увеличить численность персонала компании на 20%. Сейчас у нас работают около пяти тысяч человек, и еще около одной тысячи человек предстоит нанять. Наши партнеры – это порядка двух десятков учебных заведений по всей России: НИЯУ МИФИ, Московский энергетический институт, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и другие.Мы отбираем лучших, привлекаем молодых специалистов с высоким потенциалом, которых затем, при необходимости, доучиваем до требуемой квалификации в учебных центрах, развиваем благодаря программам развития корпоративной академии "Росатома".– В 2018 году на базе "Атоммаша" открылся Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии". Насколько серьезную отдачу дает работа центра? Где находят применение своих навыков люди, прошедшие подготовку на базе центра, только ли в атомной промышленности или другие крупные отрасли (например, нефтегазовая) тоже заинтересованы в них?– ЦПК "Сварочные технологии" играет в нашем образовательном процессе не последнюю роль. За время его работы было разработано восемь программ очного и дистанционного обучения. Обучение там уже прошли более 850 специалистов. Конечно, Центр развивается и может готовить специалистов не только для наших заводов. Там уже есть опыт сотрудничества со "сторонними" организациями, такими как кольский филиал "Атомэнергоремонта", "Комбинат Автофургонов", "ВолгоградНефтемаш", корпорация "ЭСКМ" и другие.– И вновь о Волгодонске. В 2016 году там на базе филиала НИЯУ МИФИ, "Атоммаша" и Ростовской АЭС начал работу первый в России ресурсный центр по подготовке российских и зарубежных специалистов для обслуживания АЭС. Насколько широка география стран, представленных слушателями этого центра, и сколько человек за год получают там новые навыки?– На базе ресурсного центра обучаются студенты из многих стран. Из Вьетнама, Иордании, Монголии, Армении, Египта, Чили, Бангладеш, Египта, Болгарии, Кении, Индонезии, Туниса. Основная часть занятий проходит в Обнинске, а практику студенты проходят на "Атоммаше". После прохождения обучения и практики будущие атомщики получают профессиональную подготовку на уровне, который дает им возможность работать на атомных объектах в своих странах. В условиях пандемии занятия, естественно, проходят в онлайн-режиме.Ежегодно обучение проходят от 100 до 200 человек, и это достаточно высокий показатель для нашей отрасли. И стоит сказать, что даже при вынужденном переходе на удаленный режим, интерес к обучению сохранился на высоком уровне.– "АЭМ-технологии" выполняет уникальный заказ для атомной отрасли – изготавливает корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Это нерядовой проект, ибо новый реактор должен помочь "Росатому" обеспечить мировой спрос на разнообразные исследования с помощью нейтронных потоков. На каком этапе сейчас идет эта работа, и когда корпус реактора планируется отгрузить с "Атоммаша" заказчику – Научно-исследовательскому институту атомных реакторов в Димитровграде?– Вы правы, МБИР – проект принципиально новый, требующий особого внимания к изготовлению и контрольным операциям на каждом этапе. В прошлом году мы успешно завершили изготовление всех элементов и провели большинство видов необходимого контроля. Сейчас нам предстоит провести контрольную сборку, и реактор будет полностью готов к отгрузке. Планируем доставить оборудование в Димитровград водным путем в навигацию этого года.– "Росатом" активно развивает свои неядерные бизнесы. Какие основные проекты с компаниями из "сопредельных" отраслей сейчас реализуют "АЭМ-технологии" и планируют совместно выполнить в дальнейшем?– На ближайшие годы у компании большая производственная программа в рамках именно атомного направления. Вместе с тем, госкорпорацией перед нами поставлена стратегическая цель — довести соотношение атомного и неатомного направлений до уровня 50/50 к 2030 году.С 2022 года мы намерены активно заключать контракты. С 2024 года у нас начинается некоторое снижение загрузки по атомному направлению и возникнет необходимость загрузить высвободившиеся мощности.Есть перспективные направления и в атомной отрасли – плавучие АЭС, малая атомная энергетика. Впереди — освоение Северного морского пути, там в большом объеме потребуются металлоконструкции и емкости.Помимо этого мы видим, что многие из свернувших свои инвестпрограммы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний потихоньку к ним возвращаются, а значит для нас вновь открываются возможности сотрудничества.

https://ria.ru/20210519/start-1732934480.html

https://ria.ru/20200629/1573613287.html

https://na.ria.ru/20210609/mifi-1736303053.html

https://ria.ru/20210608/epokha-1736109072.html

https://ria.ru/20210604/elektrotransport-1735583587.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир сычев, ростовская аэс, томский государственный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии