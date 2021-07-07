https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740288480.html

Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, за неделю зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:26

2021-07-07T16:26

2021-07-07T16:28

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, за неделю зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остается достаточно напряженной. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрированы 162,4 тысячи случаев заболевания", - заявила Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова