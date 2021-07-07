https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740288480.html
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, за неделю зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:26
2021-07-07T16:26
2021-07-07T16:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, за неделю зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остается достаточно напряженной. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрированы 162,4 тысячи случаев заболевания", - заявила Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_7741c6f520adf73e75c77eaaf0778f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:26 07.07.2021 (обновлено: 16:28 07.07.2021)
Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России достаточно напряженной