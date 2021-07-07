https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740244839.html

Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий

Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 07.07.2021

Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19, в том числе ограничить проведение массовых РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:57

2021-07-07T12:57

2021-07-07T13:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19, в том числе ограничить проведение массовых мероприятий, сообщается на сайте кабмина."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин