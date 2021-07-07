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https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740244839.html
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий
Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19, в том числе ограничить проведение массовых РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:57
2021-07-07T13:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19, в том числе ограничить проведение массовых мероприятий, сообщается на сайте кабмина."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий
12:57 07.07.2021 (обновлено: 13:08 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS в Томске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS в Томске - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19, в том числе ограничить проведение массовых мероприятий, сообщается на сайте кабмина.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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