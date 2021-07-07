https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740244839.html
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий
Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19, в том числе ограничить проведение массовых РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:57
2021-07-07T12:57
2021-07-07T13:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19, в том числе ограничить проведение массовых мероприятий, сообщается на сайте кабмина."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий
12:57 07.07.2021 (обновлено: 13:08 07.07.2021)
Мишустин рекомендовал регионам обеспечить соблюдение принятых мер по борьбе с COVID-19