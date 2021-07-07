https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740226666.html
В Москве за сутки госпитализировали 1601 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1601 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1601 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1601 человек с COVID, на ИВЛ находится 661 пациент, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:29
2021-07-07T11:29
2021-07-07T11:29
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1601 человек с COVID, на ИВЛ находится 661 пациент, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлен 5621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1601 человек. На ИВЛ находится 661 человек. В городе выздоровели еще 6488 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 200 695", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 104 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740051281.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1601 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1601 пациента с COVID-19, на ИВЛ находится 661 человек