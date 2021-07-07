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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:05
2021-07-07T11:05
2021-07-07T11:05
распространение коронавируса
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республика северная осетия - алания
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан - 0,17%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%, 3. Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 выявили в Северной Осетии и Татарстане