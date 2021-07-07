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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:05

2021-07-07T11:05

2021-07-07T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

республика северная осетия - алания

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан - 0,17%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%, 3. Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

республика адыгея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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