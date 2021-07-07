https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740194955.html

Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"

Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.07.2021

Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"

Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва рассматривает также просьбу руководства азиатской страны... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:11

2021-07-07T07:11

2021-07-07T07:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

сергей лавров

лаос

в мире

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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл - РИА Новости. Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва рассматривает также просьбу руководства азиатской страны о том, чтобы часть вакцин была поставлена в качестве гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Лаос выдал необходимые документы для использования вакцины "Спутник V" в марте этого года, сейчас Российский фонд прямых инвестиций с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцины сюда, в ЛНДР", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёнсай Коммаситом."Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия", - добавил министр.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740184961.html

россия

лаос

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сергей лавров, лаос, в мире