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В Госдуме ответили на планы Британии по заходу кораблей в "воды Украины"
В Госдуме ответили на планы Британии по заходу кораблей в "воды Украины" - РИА Новости, 07.07.2021
В Госдуме ответили на планы Британии по заходу кораблей в "воды Украины"
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал британцев, заявивших о планах продолжать заходить в территориальные воды России в Черном море, не ходить по... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:14
2021-07-07T12:14
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
доминик рааб
вмс великобритании
су-24м
руслан бальбек
черное море
госдума рф
нато
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал британцев, заявивших о планах продолжать заходить в территориальные воды России в Черном море, не ходить по "лезвию бритвы: можно либо упасть, либо порезаться, причём сильно".Глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время слушаний в палате общин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender, который в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Рааб, комментируя произошедшее, сказал, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины"."Мы в свою очередь обещаем не тратить время на долгие уговоры кораблям НАТО покинуть наши воды. Достаточно устного предупреждения и предупредительных выстрелов. Если не понимают, будем действовать по обстановке, но без всяких нежностей и церемоний", - заявил РИА Новости Бальбек.Он усомнился, что на английском эсминце "не понимали, как российская сторона может ответить на подобный демарш - просто решили не испытывать судьбу". "Так вот я бы предложил этим храбрецам, которые собираются нагло войти в наши территориальные воды, не ходить по лезвию бритвы: можно либо упасть, либо порезаться, причём сильно. А вот эти глубокомысленные рассуждения про украинские воды пусть оставят для митингов на учениях Sea Breeze. Так что я на демарш английского МИДа ответил бы лаконично: здесь не Украина, диктовать условия не получится, а вот публичную оплеуху получить можно. А то может получиться как в известной песне: "И краснел я на кухне разбитым лицом", - сказал Бальбек.
https://ria.ru/20210707/korabli-1740235923.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, вмс великобритании, су-24м, руслан бальбек, черное море, госдума рф, нато, украина, в мире
В Госдуме ответили на планы Британии по заходу кораблей в "воды Украины"
12:14 07.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Британию не ходить "по лезвию бритвы"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал британцев, заявивших о планах продолжать заходить в территориальные воды России в Черном море, не ходить по "лезвию бритвы: можно либо упасть, либо порезаться, причём сильно".
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время слушаний в палате общин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender, который в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Рааб, комментируя произошедшее, сказал, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
12:08
Слуцкий оценил заявления Британии о заходах кораблей в "воды Украины"
"Мы в свою очередь обещаем не тратить время на долгие уговоры кораблям НАТО покинуть наши воды. Достаточно устного предупреждения и предупредительных выстрелов. Если не понимают, будем действовать по обстановке, но без всяких нежностей и церемоний", - заявил РИА Новости Бальбек.
Он усомнился, что на английском эсминце "не понимали, как российская сторона может ответить на подобный демарш - просто решили не испытывать судьбу". "Так вот я бы предложил этим храбрецам, которые собираются нагло войти в наши территориальные воды, не ходить по лезвию бритвы: можно либо упасть, либо порезаться, причём сильно. А вот эти глубокомысленные рассуждения про украинские воды пусть оставят для митингов на учениях Sea Breeze. Так что я на демарш английского МИДа ответил бы лаконично: здесь не Украина, диктовать условия не получится, а вот публичную оплеуху получить можно. А то может получиться как в известной песне: "И краснел я на кухне разбитым лицом", - сказал Бальбек.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияДоминик РаабВМС ВеликобританииСу-24МРуслан БальбекЧерное мореГосдума РФНАТОУкраинаВ мире
 
 
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