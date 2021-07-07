В Госдуме ответили на планы Британии по заходу кораблей в "воды Украины"
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Британию не ходить "по лезвию бритвы"
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал британцев, заявивших о планах продолжать заходить в территориальные воды России в Черном море, не ходить по "лезвию бритвы: можно либо упасть, либо порезаться, причём сильно".
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время слушаний в палате общин прокомментировал инцидент с эсминцем Defender, который в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Рааб, комментируя произошедшее, сказал, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
"Мы в свою очередь обещаем не тратить время на долгие уговоры кораблям НАТО покинуть наши воды. Достаточно устного предупреждения и предупредительных выстрелов. Если не понимают, будем действовать по обстановке, но без всяких нежностей и церемоний", - заявил РИА Новости Бальбек.
Он усомнился, что на английском эсминце "не понимали, как российская сторона может ответить на подобный демарш - просто решили не испытывать судьбу". "Так вот я бы предложил этим храбрецам, которые собираются нагло войти в наши территориальные воды, не ходить по лезвию бритвы: можно либо упасть, либо порезаться, причём сильно. А вот эти глубокомысленные рассуждения про украинские воды пусть оставят для митингов на учениях Sea Breeze. Так что я на демарш английского МИДа ответил бы лаконично: здесь не Украина, диктовать условия не получится, а вот публичную оплеуху получить можно. А то может получиться как в известной песне: "И краснел я на кухне разбитым лицом", - сказал Бальбек.