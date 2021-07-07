https://ria.ru/20210707/korabli-1740235923.html

Слуцкий оценил заявления Британии о заходах кораблей в "воды Украины"

Слуцкий оценил заявления Британии о заходах кораблей в "воды Украины" - РИА Новости, 07.07.2021

Слуцкий оценил заявления Британии о заходах кораблей в "воды Украины"

Любая провокация британских ВМС, подобная ситуации с эсминцем Defender у берегов Крыма, получит адекватный ответ и будет пресекаться на корню, заявил... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:08

2021-07-07T12:08

2021-07-07T12:09

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

доминик рааб

леонид слуцкий (политик)

су-24м

черное море

госдума рф

владимир путин

сша

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Любая провокация британских ВМС, подобная ситуации с эсминцем Defender у берегов Крыма, получит адекватный ответ и будет пресекаться на корню, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова главы МИД Британии.Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины"."Рискуя делать подобные заявление, Доминик Рааб должен отдавать себе отчет о последствиях и реакции России. Игры с незаконным пересечением границы для показательного проявления неуважения к выбору крымчан будут пресекаться на корню. И об этом было заявлено на самом высоком уровне. Любая новая провокация подобного рода получит самый жесткий и адекватный ответ со стороны российских пограничников", - заявил Слуцкий журналистам.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210627/oruzhie-1738792691.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738649121.html

россия

черное море

сша

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, леонид слуцкий (политик), су-24м, черное море, госдума рф, владимир путин, сша, в мире