https://ria.ru/20210707/konteynerovoz-1740240464.html

Контейнеровоз Ever Given покинул место стоянки в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given покинул место стоянки в Суэцком канале - РИА Новости, 07.07.2021

Контейнеровоз Ever Given покинул место стоянки в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, покинул в среду место вынужденной стоянки после более чем трех месяцев задержания,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:37

2021-07-07T12:37

2021-07-07T14:38

инцидент с судном ever given в суэцком канале

ever given

суэцкий канал

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740266457_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0fdbe3ba6145fc423db9c07505cb249d.png

ФАЙЕД (Египет), 7 июл - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, покинул в среду место вынужденной стоянки после более чем трех месяцев задержания, передает корреспондент РИА Новости.Судно в 11.30 (12.30 мск) начало маневры, чтобы покинуть место стоянки в районе города Файед на Большом Горьком озере, при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала. Пункт назначения - порт Роттердам в Нидерландах.Источники сообщили РИА Новости, что судно должно достичь Средиземного моря за 6-6,5 часов.Суд по экономическим делам египетского города Исмаилия во вторник принял решение снять арест с контейнеровоза Ever Given в связи с достигнутой между владельцами судна и администрацией Суэцкого канала договоренностью о разрешении конфликта.Судно покинуло Большое Горькое озеро, где оно находилось с марта. Планируется торжественная церемония с участием дипломатов и высокопоставленных лиц, а также пресс-конференция.В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в легитимности ареста груза и отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а также передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения три раза, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов. Подробности соглашения об урегулировании конфликта, как и сумма компенсации, сторонами пока не озвучена ввиду договоренности о конфиденциальности переговоров.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

https://ria.ru/20210329/konteynerovoz-1603350956.html

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Контейнеровоз Ever Given покидает место стоянки в Суэцком канале Контейнеровоз Ever Given покинул место стоянки в Суэцком канале после снятия ареста и урегулирования конфликта. 2021-07-07T12:37 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, ever given, суэцкий канал, в мире