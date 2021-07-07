https://ria.ru/20210707/kiev-1740228079.html
В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 07.07.2021
В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Киеве мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ", он ведет трансляцию с места... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:33
2021-07-07T11:33
2021-07-07T13:07
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. В Киеве мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ", он ведет трансляцию с места событий.Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Как следует из прямого эфира, сейчас там много полиции, территория оцеплена."Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру. <…> Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна", — передает корреспондент.Мужчина закрылся в квартире, но в итоге его удалось задержать.
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_290:204:1725:1280_1920x0_80_0_0_bbd8ad6047851a5af9c84b8519fc096c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости.
В Киеве
мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ
", он ведет трансляцию с места событий.
Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Как следует из прямого эфира, сейчас там много полиции, территория оцеплена.
"Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру. <…> Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна", — передает корреспондент.
Мужчина закрылся в квартире, но в итоге его удалось задержать.