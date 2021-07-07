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В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 07.07.2021
В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Киеве мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ", он ведет трансляцию с места... РИА Новости, 07.07.2021
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КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. В Киеве мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ", он ведет трансляцию с места событий.Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Как следует из прямого эфира, сейчас там много полиции, территория оцеплена."Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру. &lt;…&gt; Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна", — передает корреспондент.Мужчина закрылся в квартире, но в итоге его удалось задержать.
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киев

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским

11:33 07.07.2021 (обновлено: 13:07 07.07.2021)
 
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021
Сотрудники полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Національна поліція України
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КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. В Киеве мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ", он ведет трансляцию с места событий.
Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Как следует из прямого эфира, сейчас там много полиции, территория оцеплена.
"Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру. <…> Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна", — передает корреспондент.
Мужчина закрылся в квартире, но в итоге его удалось задержать.
 
Киев
 
 
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