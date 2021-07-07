https://ria.ru/20210707/kiev-1740228079.html

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 07.07.2021

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Киеве мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ", он ведет трансляцию с места... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:33

2021-07-07T11:33

2021-07-07T13:07

киев

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КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. В Киеве мужчина открыл огонь по полицейским, ранены два человека, один из них гражданский. Об этом сообщил телеканал "Магнолия ТВ", он ведет трансляцию с места событий.Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Как следует из прямого эфира, сейчас там много полиции, территория оцеплена."Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру. <…> Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна", — передает корреспондент.Мужчина закрылся в квартире, но в итоге его удалось задержать.

киев

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев