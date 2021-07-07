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Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир - РИА Новости, 07.07.2021
Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
Суэцкий канал получит от компании-владельца контейнеровоза Ever Given буксир, помимо денежной компенсации, в рамках урегулирования конфликта, заявил в среду... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:40
2021-07-07T15:41
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
китай
нидерланды
в мире
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ИСМАИЛИЯ, 7 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Суэцкий канал получит от компании-владельца контейнеровоза Ever Given буксир, помимо денежной компенсации, в рамках урегулирования конфликта, заявил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.Судно, в марте перекрывшее Суэцкий канал, покинуло ранее в среду место стоянки в районе города Файед на Большом Горьком озере при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала. Пункт назначения - порт Роттердам в Нидерландах.Рабиа отказался назвать сумму компенсации, ссылаясь на соглашение о неразглашении данных.Рабиа отметил, что платеж осуществляется двумя траншами. "Первый транш - значительную часть общей суммы - мы уже получили", - заявил Рабиа.Он подчеркнул, что вопрос с переговорами полностью закрыт, а сама администрация Суэцкого канала никому не выплачивала компенсации.Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов. Итоговая сумма компенсации сторонами пока не озвучена ввиду договоренности о конфиденциальности переговоров.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
https://ria.ru/20210707/konteynerovoz-1740240464.html
https://ria.ru/20210704/kanal-1739841311.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, китай, нидерланды, в мире
Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40 07.07.2021 (обновлено: 15:41 07.07.2021)
 
© REUTERS / Amr Abdallah DalshКонтейнеровоз Ever Given покидает Суэцкий канал
Контейнеровоз Ever Given покидает Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир и заплатит компенсацию

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ИСМАИЛИЯ, 7 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Суэцкий канал получит от компании-владельца контейнеровоза Ever Given буксир, помимо денежной компенсации, в рамках урегулирования конфликта, заявил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.
Судно, в марте перекрывшее Суэцкий канал, покинуло ранее в среду место стоянки в районе города Файед на Большом Горьком озере при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала. Пункт назначения - порт Роттердам в Нидерландах.
Контейнеровоз Ever Given покидает место стоянки в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
12:37
Контейнеровоз Ever Given покинул место стоянки в Суэцком канале
Рабиа отказался назвать сумму компенсации, ссылаясь на соглашение о неразглашении данных.
"Но сумма такова, что мы защитили свои права. Мы договорились так, что получили сумму компенсации и буксир от компании-владельца судна", - заявил Рабиа на пресс-конференции. По его словам, буксир, как ожидается, поступит в течение года.
Рабиа отметил, что платеж осуществляется двумя траншами. "Первый транш - значительную часть общей суммы - мы уже получили", - заявил Рабиа.
Он подчеркнул, что вопрос с переговорами полностью закрыт, а сама администрация Суэцкого канала никому не выплачивала компенсации.
Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов. Итоговая сумма компенсации сторонами пока не озвучена ввиду договоренности о конфиденциальности переговоров.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 20:02
Владельцы Ever Given достигли соглашения с администрацией Суэцкого канала
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналКитайНидерландыВ мире
 
 
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