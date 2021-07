https://ria.ru/20210707/kanal-1740280423.html

Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир

Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир - РИА Новости, 07.07.2021

Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир

Суэцкий канал получит от компании-владельца контейнеровоза Ever Given буксир, помимо денежной компенсации, в рамках урегулирования конфликта, заявил в среду... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:40

2021-07-07T15:40

2021-07-07T15:41

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

китай

нидерланды

в мире

ИСМАИЛИЯ, 7 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Суэцкий канал получит от компании-владельца контейнеровоза Ever Given буксир, помимо денежной компенсации, в рамках урегулирования конфликта, заявил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.Судно, в марте перекрывшее Суэцкий канал, покинуло ранее в среду место стоянки в районе города Файед на Большом Горьком озере при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала. Пункт назначения - порт Роттердам в Нидерландах.Рабиа отказался назвать сумму компенсации, ссылаясь на соглашение о неразглашении данных.Рабиа отметил, что платеж осуществляется двумя траншами. "Первый транш - значительную часть общей суммы - мы уже получили", - заявил Рабиа.Он подчеркнул, что вопрос с переговорами полностью закрыт, а сама администрация Суэцкого канала никому не выплачивала компенсации.Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов. Итоговая сумма компенсации сторонами пока не озвучена ввиду договоренности о конфиденциальности переговоров.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

суэцкий канал

китай

нидерланды

2021

Новости

ru-RU

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, китай, нидерланды