https://ria.ru/20210707/izrail-1740250060.html
Посол Израиля в России оценил уровень отношений двух стран
Посол Израиля в России оценил уровень отношений двух стран - РИА Новости, 07.07.2021
Посол Израиля в России оценил уровень отношений двух стран
Отношения России и Израиля находятся на высочайшем уровне, заявил чрезвычайный и полномочный израильский посол в РФ Александр Бен Цви во время торжественной... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:22
2021-07-07T13:22
2021-07-07T13:22
россия
сколковский институт науки и технологий
аркадий дворкович
виктор вексельберг
сколково
фонд "сколково"
израиль
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отношения России и Израиля находятся на высочайшем уровне, заявил чрезвычайный и полномочный израильский посол в РФ Александр Бен Цви во время торжественной закладки аллеи дружбы в инновационном центре "Сколково"."На сегодняшний день, я думаю, наши отношения находятся на одной из самых высоких точек за всю историю", - сказал дипломат. По его словам, это заслуга обеих стран. Посол также выразил надежду, что в дальнейшем подобные церемонии будут продолжаться."Надеюсь, что и дальше мы будем отмечать и 35 (лет), и 40, 50", - сказал Бен Цви.В ходе торжественной церемонии дипломат посадил одно из 30 деревьев, символизирующих 30 лет с возобновления российско-израильских дипотношений.В мероприятии, приняли участие председатель попечительского совета Сколтеха, член совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, глава Еврейского национального фонда "Керен Каемет ле Исраэль" в России Михаил Юданин.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737895011.html
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россия, сколковский институт науки и технологий, аркадий дворкович, виктор вексельберг, сколково, фонд "сколково", израиль, в мире
Посол Израиля в России оценил уровень отношений двух стран
Посол Израиля в России заявил, что отношения двух стран находятся на высочайшем уровне