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В Кирове осудили подростка за изнасилование 71-летней женщины
В Кирове осудили подростка за изнасилование 71-летней женщины - РИА Новости, 07.07.2021
В Кирове осудили подростка за изнасилование 71-летней женщины
Пятнадцатилетний подросток в Кировской области приговорен к 2 годам воспитательной колонии за изнасилование пожилой женщины и кражу денег с ее банковской карты, РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:18
2021-07-07T17:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Кировской области приговорен к 2 годам воспитательной колонии за изнасилование пожилой женщины и кражу денег с ее банковской карты, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что в марте 15-летний житель города Вятские Поляны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к 71-летней жительнице города Сосновка, несколько раз ударил ее и изнасиловал. Затем он похитил ее сумку с банковскими картами и скрылся. Подросток также похитил деньги с карты потерпевшей путем проведения бесконтактных платежей.Было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование) и статье 158 УК РФ (кража). В рамках расследования уголовного дела имущественный ущерб, нанесенный преступлением, был возмещен добровольно."Вину в совершенных преступлениях подросток признал частично. На основании собранных доказательств суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Осуждённый был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
В Кирове осудили подростка за изнасилование 71-летней женщины
17:18 07.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Подростка из Кировской области приговорили к двум годам колонии за изнасилование пенсионерки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Кировской области приговорен к 2 годам воспитательной колонии за изнасилование пожилой женщины и кражу денег с ее банковской карты, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что в марте 15-летний житель города Вятские Поляны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к 71-летней жительнице города Сосновка, несколько раз ударил ее и изнасиловал. Затем он похитил ее сумку с банковскими картами и скрылся. Подросток также похитил деньги с карты потерпевшей путем проведения бесконтактных платежей.
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2018
15 августа 2018, 13:19
На Ставрополье подросток изнасиловал пенсионерку
Было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование) и статье 158 УК РФ (кража). В рамках расследования уголовного дела имущественный ущерб, нанесенный преступлением, был возмещен добровольно.
"Вину в совершенных преступлениях подросток признал частично. На основании собранных доказательств суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Осуждённый был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
 
 
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