https://ria.ru/20210707/granty-1740256946.html

Тюменские власти определили лучшие муниципалитеты – получателей грантов

Тюменские власти определили лучшие муниципалитеты – получателей грантов - РИА Новости, 07.07.2021

Тюменские власти определили лучшие муниципалитеты – получателей грантов

Власти Тюменской области выделили гранты муниципалитетам региона, занявшим первые десять мест в региональном рейтинге эффективности деятельности органов... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:49

2021-07-07T13:49

2021-07-07T13:49

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области выделили гранты муниципалитетам региона, занявшим первые десять мест в региональном рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба губернатор области. Решение о выделении грантов принято на заседании президиума областного правительства. Общая сумма грантов составляет 55 миллионов рублей.Первое место в рейтинге занял Сладковский район, он получит грант в размере 10 миллионов рублей. На второй позиции – Бердюжский район, размер выделенного ему гранта составляет 9 миллионов рублей. Третье место занял Исетский район, который получит 8 миллионов рублей.В ТОП-10 регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления вошли также Аромашевский и Упоровский районы, Голышмановский городской округ, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Ишимский районы. Эти муниципалитеты получат гранты в размере от 7 до 1 миллиона рублей."Региональный рейтинг эффективности муниципалитетов – проверенный и надежный механизм стимулирования органов местного самоуправления к более активной работе, направленной на повышение инвестиционной привлекательности территорий, развитие экономики и социальной сферы, улучшение качества жизни людей", – сказал губернатор области Александр Моор.

https://ria.ru/20210706/remont-1740120485.html

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александр моор