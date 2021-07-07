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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Тюменские власти определили лучшие муниципалитеты – получателей грантов
Тюменские власти определили лучшие муниципалитеты – получателей грантов - РИА Новости, 07.07.2021
Тюменские власти определили лучшие муниципалитеты – получателей грантов
Власти Тюменской области выделили гранты муниципалитетам региона, занявшим первые десять мест в региональном рейтинге эффективности деятельности органов... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:49
2021-07-07T13:49
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области выделили гранты муниципалитетам региона, занявшим первые десять мест в региональном рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба губернатор области. Решение о выделении грантов принято на заседании президиума областного правительства. Общая сумма грантов составляет 55 миллионов рублей.Первое место в рейтинге занял Сладковский район, он получит грант в размере 10 миллионов рублей. На второй позиции – Бердюжский район, размер выделенного ему гранта составляет 9 миллионов рублей. Третье место занял Исетский район, который получит 8 миллионов рублей.В ТОП-10 регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления вошли также Аромашевский и Упоровский районы, Голышмановский городской округ, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Ишимский районы. Эти муниципалитеты получат гранты в размере от 7 до 1 миллиона рублей."Региональный рейтинг эффективности муниципалитетов – проверенный и надежный механизм стимулирования органов местного самоуправления к более активной работе, направленной на повышение инвестиционной привлекательности территорий, развитие экономики и социальной сферы, улучшение качества жизни людей", – сказал губернатор области Александр Моор.
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60
александр моор

Тюменские власти определили лучшие муниципалитеты – получателей грантов

13:49 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Власти Тюменской области выделили гранты муниципалитетам региона, занявшим первые десять мест в региональном рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба губернатор области.
Решение о выделении грантов принято на заседании президиума областного правительства. Общая сумма грантов составляет 55 миллионов рублей.
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Первое место в рейтинге занял Сладковский район, он получит грант в размере 10 миллионов рублей. На второй позиции – Бердюжский район, размер выделенного ему гранта составляет 9 миллионов рублей. Третье место занял Исетский район, который получит 8 миллионов рублей.
В ТОП-10 регионального рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления вошли также Аромашевский и Упоровский районы, Голышмановский городской округ, Викуловский, Сорокинский, Казанский и Ишимский районы. Эти муниципалитеты получат гранты в размере от 7 до 1 миллиона рублей.
"Региональный рейтинг эффективности муниципалитетов – проверенный и надежный механизм стимулирования органов местного самоуправления к более активной работе, направленной на повышение инвестиционной привлекательности территорий, развитие экономики и социальной сферы, улучшение качества жизни людей", – сказал губернатор области Александр Моор.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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