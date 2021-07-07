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В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России
В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России - РИА Новости, 07.07.2021
В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России
Полиция Вены раскрыла серию грабежей, одним из подозреваемых по делу является 17-летний выходец из России, он находится в тюрьме, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:07
2021-07-07T15:07
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Полиция Вены раскрыла серию грабежей, одним из подозреваемых по делу является 17-летний выходец из России, он находится в тюрьме, говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду.Отмечается, что группа состояла из 11 злоумышленников - 10 мужчин и одной женщины - в возрасте от 15 до 18 лет: четыре австрийца, двое румын, двое болгар, серб, сириец и выходец из России.Они занимались кражей наличных денег, мобильных телефонов и других ценных вещей, совершили по меньшей мере пять ограблений с общей суммой ущерба почти пять тысяч евро. Их жертвами становились, главным образом, ровесники, а также 56-летний мужчина. Рейды проходили в венских районах Фаворитен и Майдлинг.Сообщается, что 16-летний сириец, предполагаемый главарь группы, и 17-летний подозреваемый из России были арестованы в марте на основании постановления венской прокуратуры и отправлены в тюрьму. Остальных отпустили на свободу. Все 11 подозреваемых признались в содеянном лишь частично.
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вена, в мире
В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России
15:07 07.07.2021
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Ronald Zak

Полиция Вены арестовала подозреваемого в участии в серии грабежей выходца из России

Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Полиция Вены раскрыла серию грабежей, одним из подозреваемых по делу является 17-летний выходец из России, он находится в тюрьме, говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду.
Отмечается, что группа состояла из 11 злоумышленников - 10 мужчин и одной женщины - в возрасте от 15 до 18 лет: четыре австрийца, двое румын, двое болгар, серб, сириец и выходец из России.
Они занимались кражей наличных денег, мобильных телефонов и других ценных вещей, совершили по меньшей мере пять ограблений с общей суммой ущерба почти пять тысяч евро. Их жертвами становились, главным образом, ровесники, а также 56-летний мужчина. Рейды проходили в венских районах Фаворитен и Майдлинг.
Сообщается, что 16-летний сириец, предполагаемый главарь группы, и 17-летний подозреваемый из России были арестованы в марте на основании постановления венской прокуратуры и отправлены в тюрьму. Остальных отпустили на свободу. Все 11 подозреваемых признались в содеянном лишь частично.
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