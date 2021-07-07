https://ria.ru/20210707/grabezh-1740273002.html

В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России

В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России - РИА Новости, 07.07.2021

В Вене арестовали подозреваемого в участии в грабежах выходца из России

Полиция Вены раскрыла серию грабежей, одним из подозреваемых по делу является 17-летний выходец из России, он находится в тюрьме, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:07

2021-07-07T15:07

2021-07-07T15:07

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в мире

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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Полиция Вены раскрыла серию грабежей, одним из подозреваемых по делу является 17-летний выходец из России, он находится в тюрьме, говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду.Отмечается, что группа состояла из 11 злоумышленников - 10 мужчин и одной женщины - в возрасте от 15 до 18 лет: четыре австрийца, двое румын, двое болгар, серб, сириец и выходец из России.Они занимались кражей наличных денег, мобильных телефонов и других ценных вещей, совершили по меньшей мере пять ограблений с общей суммой ущерба почти пять тысяч евро. Их жертвами становились, главным образом, ровесники, а также 56-летний мужчина. Рейды проходили в венских районах Фаворитен и Майдлинг.Сообщается, что 16-летний сириец, предполагаемый главарь группы, и 17-летний подозреваемый из России были арестованы в марте на основании постановления венской прокуратуры и отправлены в тюрьму. Остальных отпустили на свободу. Все 11 подозреваемых признались в содеянном лишь частично.

https://ria.ru/20210526/frantsiya-1734301019.html

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