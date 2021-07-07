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Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР
Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР - РИА Новости, 07.07.2021
Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг, РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:47
2021-07-07T10:51
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коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ."Роспотребнадзор должен подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг – до двух часов с момента получения результатов", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР
10:47 07.07.2021 (обновлено: 10:51 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Роспотребнадзор представит идеи по сокращению сроков передачи результатов ПЦР на госуслуги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ.
"Роспотребнадзор должен подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг – до двух часов с момента получения результатов", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS в Томске - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
10:06Распространение коронавируса
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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