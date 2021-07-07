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Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР
Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР - РИА Новости, 07.07.2021
Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг, РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:47
2021-07-07T10:47
2021-07-07T10:51
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ."Роспотребнадзор должен подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг – до двух часов с момента получения результатов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/mishustin-1740209277.html
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Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР
10:47 07.07.2021 (обновлено: 10:51 07.07.2021)
Роспотребнадзор представит идеи по сокращению сроков передачи результатов ПЦР на госуслуги