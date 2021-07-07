https://ria.ru/20210707/gosuslugi-1740217377.html

Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР

Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР - РИА Новости, 07.07.2021

Роспотребнадзор представит идеи по срокам передачи результатов ПЦР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг, РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:47

2021-07-07T10:47

2021-07-07T10:51

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россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ."Роспотребнадзор должен подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг – до двух часов с момента получения результатов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/mishustin-1740209277.html

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2021

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