https://ria.ru/20210707/golikova-1740308889.html

Голикова рассказала, кого не коснутся ограничения по мероприятиям

Голикова рассказала, кого не коснутся ограничения по мероприятиям - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова рассказала, кого не коснутся ограничения по мероприятиям

Связанные с эпидемией коронавируса ограничения по массовым мероприятиям, вводимые на основе нового постановления, не коснутся учреждений культуры и образования, РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:34

2021-07-07T17:34

2021-07-07T17:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Связанные с эпидемией коронавируса ограничения по массовым мероприятиям, вводимые на основе нового постановления, не коснутся учреждений культуры и образования, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это ограничение по массовым мероприятиям не коснется учреждений образования и культуры", - отметила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Голикова рассказала, что по поручению правительства Роспотребнадзором подготовлен проект-постановление, в котором определены критерии оценки эпидемиологической ситуации, на основе которых региональные власти должны принимать решение о проведении массовых мероприятий."На основании оценки главными санитарными врачами будет проводится расчет и по результатам этого приниматься обоснованное решение в качестве рекомендации регионам о введении того или иного уровня проведения массовых мероприятий", - сказала вице-премьер.

https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740288480.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/golikova-1740304815.html

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2021

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