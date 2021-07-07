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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/golikova-1740308889.html
Голикова рассказала, кого не коснутся ограничения по мероприятиям
Голикова рассказала, кого не коснутся ограничения по мероприятиям - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова рассказала, кого не коснутся ограничения по мероприятиям
Связанные с эпидемией коронавируса ограничения по массовым мероприятиям, вводимые на основе нового постановления, не коснутся учреждений культуры и образования, РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:34
2021-07-07T17:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Связанные с эпидемией коронавируса ограничения по массовым мероприятиям, вводимые на основе нового постановления, не коснутся учреждений культуры и образования, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это ограничение по массовым мероприятиям не коснется учреждений образования и культуры", - отметила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Голикова рассказала, что по поручению правительства Роспотребнадзором подготовлен проект-постановление, в котором определены критерии оценки эпидемиологической ситуации, на основе которых региональные власти должны принимать решение о проведении массовых мероприятий."На основании оценки главными санитарными врачами будет проводится расчет и по результатам этого приниматься обоснованное решение в качестве рекомендации регионам о введении того или иного уровня проведения массовых мероприятий", - сказала вице-премьер.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740288480.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/golikova-1740304815.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество
Голикова рассказала, кого не коснутся ограничения по мероприятиям
17:34 07.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Голикова заявила, что ограничения по мероприятиям не коснутся учреждений образования и культуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Связанные с эпидемией коронавируса ограничения по массовым мероприятиям, вводимые на основе нового постановления, не коснутся учреждений культуры и образования, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Это ограничение по массовым мероприятиям не коснется учреждений образования и культуры", - отметила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Голикова рассказала, что по поручению правительства Роспотребнадзором подготовлен проект-постановление, в котором определены критерии оценки эпидемиологической ситуации, на основе которых региональные власти должны принимать решение о проведении массовых мероприятий.
"На основании оценки главными санитарными врачами будет проводится расчет и по результатам этого приниматься обоснованное решение в качестве рекомендации регионам о введении того или иного уровня проведения массовых мероприятий", - сказала вице-премьер.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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