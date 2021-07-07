https://ria.ru/20210707/golikova-1740292111.html

Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России

Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России

Масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сохраняется на всей территории России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:39

2021-07-07T16:39

2021-07-07T16:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сохраняется на всей территории России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Ряд регионов страны вводит ограничительные меры, масочный режим сохраняется на всей территории", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова