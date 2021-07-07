https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740306326.html
"Газпром" будет участвовать в финансировании газификации в регионах
"Газпром" будет участвовать в финансировании газификации в регионах - РИА Новости, 07.07.2021
"Газпром" будет участвовать в финансировании газификации в регионах
Единый оператор газификации, то есть "Газпром", будет участвовать в финансировании мероприятий газификации региональными операторами, если у них не будет... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:25
2021-07-07T17:25
2021-07-07T17:25
россия
газпром
александр новак
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Единый оператор газификации, то есть "Газпром", будет участвовать в финансировании мероприятий газификации региональными операторами, если у них не будет хватать для этого средств, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Также в случае недостатка финансовых средств законом предусмотрено финансирование единым оператором газификации региональных операторов", - сказал Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он отметил, что необходимые для этого поправки в закон "О газификации" уже подписаны президентом РФ. В соответствии с ними, в большинстве регионов, а именно в 67, единым оператором газификации будет выступать "Газпром". Еще в 12 регионах за газификацию будут отвечать региональные операторы.
https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740300525.html
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россия, газпром, александр новак, владимир путин, общество, экономика
"Газпром" будет участвовать в финансировании газификации в регионах
Новак: "Газпром" профинансирует газификацию при нехватке средств у операторов в регионах