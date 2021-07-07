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https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740300525.html
Россиянам выделят поддержку на работы по газификации внутри участка
Россиянам выделят поддержку на работы по газификации внутри участка - РИА Новости, 07.07.2021
Россиянам выделят поддержку на работы по газификации внутри участка
Правительство России рекомендовало властям регионов подготовить меры поддержки для населения, направленные на газификацию внутри участка домовладения, сообщил... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:02
2021-07-07T19:28
владимир путин
экономика
александр новак
общество
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство России рекомендовало властям регионов подготовить меры поддержки для населения, направленные на газификацию внутри участка домовладения, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.Это, по словам вице-премьера, должно произойти за счет тех средств, которые субъект планировал направить на реализацию мероприятий по обеспечению топливом.Новак отметил, что также была собрана информация об уже действующей помощи."Более чем в 30 субъектах предусмотрены меры поддержки отдельным категориям граждан на строительство сетей внутриземельного участка, на покупку газового оборудования. В основном это либо оказание материальной помощи отдельным категориям малообеспеченных граждан, либо субсидирование процентных ставок по кредитам, которые привлекаются на строительство газовых сетей", — сказал он.Такую поддержку правительство рекомендовало направлять на приобретение гражданами газоиспользующего оборудования либо на проведение внутри участка сетевой инфраструктуры. Реализацию этих мер будут мониторить в рамках федерального штаба.Новак также напомнил, что планируется создать возможность получения комплексной услуги по газификации у одного юридического лица: она будет предусматривать как строительство сетей до границы земельного участка, так и внутри него, а также монтаж оборудования и переустройство жилого здания при необходимости."Правилами подключения к газовым сетям предусмотрена возможность обращения гражданина к газораспределительной организации с просьбой об осуществлении строительства газовой инфраструктуры внутри земельного участка гражданина. В таком случае стоимость услуг организации будет регулироваться государством", — сказал вице-премьер.Чтобы цена на оборудование не завышалась, в правилах предусмотрят обязанность операторов газификации определить типовой пакет внутридомового газового оборудования с минимальной стоимостью.Правительство в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.Документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах страны, где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские трубы для транспортировки этого вида топлива.
https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740306326.html
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владимир путин, экономика, александр новак, общество, россия
Россиянам выделят поддержку на работы по газификации внутри участка
17:02 07.07.2021 (обновлено: 19:28 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска. - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Правительство призвало подготовить меры поддержки россиян при подводке газа к частным домам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство России рекомендовало властям регионов подготовить меры поддержки для населения, направленные на газификацию внутри участка домовладения, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
Это, по словам вице-премьера, должно произойти за счет тех средств, которые субъект планировал направить на реализацию мероприятий по обеспечению топливом.
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Новак отметил, что также была собрана информация об уже действующей помощи.
"Более чем в 30 субъектах предусмотрены меры поддержки отдельным категориям граждан на строительство сетей внутриземельного участка, на покупку газового оборудования. В основном это либо оказание материальной помощи отдельным категориям малообеспеченных граждан, либо субсидирование процентных ставок по кредитам, которые привлекаются на строительство газовых сетей", — сказал он.
Такую поддержку правительство рекомендовало направлять на приобретение гражданами газоиспользующего оборудования либо на проведение внутри участка сетевой инфраструктуры. Реализацию этих мер будут мониторить в рамках федерального штаба.
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Новак также напомнил, что планируется создать возможность получения комплексной услуги по газификации у одного юридического лица: она будет предусматривать как строительство сетей до границы земельного участка, так и внутри него, а также монтаж оборудования и переустройство жилого здания при необходимости.
"Правилами подключения к газовым сетям предусмотрена возможность обращения гражданина к газораспределительной организации с просьбой об осуществлении строительства газовой инфраструктуры внутри земельного участка гражданина. В таком случае стоимость услуг организации будет регулироваться государством", — сказал вице-премьер.
Чтобы цена на оборудование не завышалась, в правилах предусмотрят обязанность операторов газификации определить типовой пакет внутридомового газового оборудования с минимальной стоимостью.
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Правительство в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.
Документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах страны, где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские трубы для транспортировки этого вида топлива.
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