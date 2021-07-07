https://ria.ru/20210707/frantsiya-1740246234.html

Во Франции тесты на COVID-19 для иностранных туристов стали платными

Во Франции тесты на COVID-19 для иностранных туристов стали платными - РИА Новости, 07.07.2021

Во Франции тесты на COVID-19 для иностранных туристов стали платными

Во Франции со среды тесты на выявление коронавируса для иностранных туристов станут платными — такое решение приняло правительство. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:47

2021-07-07T18:47

2021-07-07T18:48

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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. Во Франции со среды тесты на выявление коронавируса для иностранных туристов станут платными — такое решение приняло правительство. ПЦР-тест будет стоить до 49 евро, быстрый антигенный тест — 29 евро. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. До сегодняшнего дня в стране тесты на выявление коронавируса — и ПЦР, и экспресс на антиген — были бесплатными для всех.По словам Атталя, это вопрос взаимности, так как в большинстве стран, куда путешествуют французы, за такие исследования берут деньги.Путешественники из государств и регионов, которые находятся в "зеленом" списке по уровню распространения коронавируса, по приезде во Францию обязаны предъявить сертификат о сделанной прививке от COVID-19. Важно, что вакцина должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Если сертификата нет, нужен отрицательный результат теста (ПЦР или на антиген), сделанного не менее чем за 72 часа до вылета.Эти правила не касаются туристов из России, так как Франция внесла РФ в "красный" список стран с повышенным риском распространения коронавируса. Россияне могут въехать во Францию только при наличии веской причины.Прибывающие из РФ и других государств из "красного" списка должны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста (ПЦР или на антиген), сделанного не менее чем за 48 часов до вылета. После пересечения границы Франции они также должны пройти антигенный экспресс-анализ. Привитые одобренной в Европе вакциной должны самоизолироваться на семь дней, остальные садятся на обязательный десятидневный карантин.

https://ria.ru/20210706/avstriya-1740079114.html

https://ria.ru/20210630/frantsiya-1739323347.html

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париж, аэропорт, путешествия, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, франция