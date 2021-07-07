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Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии
Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии - РИА Новости, 07.07.2021
Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии
Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции и поделится своим опытом вступления в Евросоюз и НАТО, заявил в литовской столице на международной конференции РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:27
2021-07-07T13:27
гитанас науседа
евросоюз
молдавия
грузия
литва
украина
в мире
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РИГА, 7 июл – РИА Новости. Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции и поделится своим опытом вступления в Евросоюз и НАТО, заявил в литовской столице на международной конференции по реформам на Украине президент Литвы Гитанас Науседа.Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам на Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция велась на сайте мероприятия."Литва готова поделиться своим опытом с Украиной на пути в ЕС и НАТО. Всегда будем поддерживать вашу страну", - сказал Науседа.Он отметил, что Украину ждут нелегкие испытания на этом пути. "Призываю ЕС выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдавии, открыв им путь евроинтеграции", - заявил президент республики.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.
https://ria.ru/20210707/treugolnik-1740217178.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/ukraina-1732782850.html
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гитанас науседа, евросоюз, молдавия, грузия, литва, украина, в мире
Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии
13:27 07.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Президент Литвы призвал открыть Украине, Грузии и Молдавии путь евроинтеграции

Читать ria.ru в
РИГА, 7 июл – РИА Новости. Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции и поделится своим опытом вступления в Евросоюз и НАТО, заявил в литовской столице на международной конференции по реформам на Украине президент Литвы Гитанас Науседа.
Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам на Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
10:47
На Украине "Люблинский треугольник" назвали альтернативой "русскому миру"
"Литва готова поделиться своим опытом с Украиной на пути в ЕС и НАТО. Всегда будем поддерживать вашу страну", - сказал Науседа.
Он отметил, что Украину ждут нелегкие испытания на этом пути. "Призываю ЕС выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдавии, открыв им путь евроинтеграции", - заявил президент республики.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.
Ренат Кузьмин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:31В мире
"Стыд и неадекватность". Депутат Рады о политике евроинтеграции Киева
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 17:58
В Госдуме прокомментировали слова МИД Украины о вступлении в НАТО и ЕС
 
Гитанас НауседаЕвросоюзМолдавияГрузияЛитваУкраинаВ мире
 
 
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