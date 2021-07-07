https://ria.ru/20210707/evrointegratsiya-1740251484.html

Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии

Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии - РИА Новости, 07.07.2021

Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии

Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции и поделится своим опытом вступления в Евросоюз и НАТО, заявил в литовской столице на международной конференции РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:27

2021-07-07T13:27

2021-07-07T13:27

гитанас науседа

евросоюз

молдавия

грузия

литва

украина

в мире

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РИГА, 7 июл – РИА Новости. Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции и поделится своим опытом вступления в Евросоюз и НАТО, заявил в литовской столице на международной конференции по реформам на Украине президент Литвы Гитанас Науседа.Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам на Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция велась на сайте мероприятия."Литва готова поделиться своим опытом с Украиной на пути в ЕС и НАТО. Всегда будем поддерживать вашу страну", - сказал Науседа.Он отметил, что Украину ждут нелегкие испытания на этом пути. "Призываю ЕС выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдавии, открыв им путь евроинтеграции", - заявил президент республики.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.

https://ria.ru/20210707/treugolnik-1740217178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/ukraina-1732782850.html

https://ria.ru/20210701/gosduma-1739461431.html

молдавия

грузия

литва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, евросоюз, молдавия, грузия, литва, украина, в мире