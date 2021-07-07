Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Литвы призвал открыть Украине, Грузии и Молдавии путь евроинтеграции
Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам на Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция велась на сайте мероприятия.
"Литва готова поделиться своим опытом с Украиной на пути в ЕС и НАТО. Всегда будем поддерживать вашу страну", - сказал Науседа.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.