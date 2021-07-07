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Официальный курс евро на четверг вырос на 56 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 56 копеек - РИА Новости, 07.07.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 55,54 копейки - до 87,5588 рубля, курс доллара - на 79,2 копейки, до 74,058 рубля,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:52
2021-07-07T14:52
2021-07-07T14:52
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 55,54 копейки - до 87,5588 рубля, курс доллара - на 79,2 копейки, до 74,058 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,56 копейки, составив 80,1334 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на четверг вырос на 56 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 56 копеек, до 87,56 рубля