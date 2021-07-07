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https://ria.ru/20210707/elektroenergiya-1740261639.html
Синьцзян передал в другие регионы КНР 59 млрд кВт/ч электроэнергии
Синьцзян передал в другие регионы КНР 59 млрд кВт/ч электроэнергии - РИА Новости, 07.07.2021
Синьцзян передал в другие регионы КНР 59 млрд кВт/ч электроэнергии
Из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР за первое полугодие 2021 года в другие регионы страны было передано более 59 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:11
2021-07-07T14:11
россия-китай: главное
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
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МОСКВА, 7 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР за первое полугодие 2021 года в другие регионы страны было передано более 59 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Синьцзянский центр торговли электроэнергией.Синьцзян, богатый энергетическими ресурсами, включая энергию ветра и солнца, в настоящее время поставляет электроэнергию в 20 других регионов Китая.По данным центра, электроэнергия помогла сократить сжигание 18,02 миллиона тонн угольного эквивалента и выбросы углекислого газа, диоксида серы и оксидов азота на 48,67 миллиона тонн, 153 тысячи тонн и 133 тысячи тонн, соответственно.Около трети общего объема электричества выработано за счет новых источников энергии.
https://ria.ru/20210621/energiya-1737884797.html
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синьцзян-уйгурский автономный район, китай

Синьцзян передал в другие регионы КНР 59 млрд кВт/ч электроэнергии

14:11 07.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР за первое полугодие 2021 года в другие регионы страны было передано более 59 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Синьцзянский центр торговли электроэнергией.
Синьцзян, богатый энергетическими ресурсами, включая энергию ветра и солнца, в настоящее время поставляет электроэнергию в 20 других регионов Китая.
По данным центра, электроэнергия помогла сократить сжигание 18,02 миллиона тонн угольного эквивалента и выбросы углекислого газа, диоксида серы и оксидов азота на 48,67 миллиона тонн, 153 тысячи тонн и 133 тысячи тонн, соответственно.
Около трети общего объема электричества выработано за счет новых источников энергии.
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 12:42Россия-Китай: Главное
В Китае растет установленная мощность возобновляемых источников энергии
 
Россия-Китай: ГлавноеСиньцзян-Уйгурский автономный районКитай
 
 
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