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Специалист научил заходить в компьютер через смартфон на расстоянии
Специалист научил заходить в компьютер через смартфон на расстоянии - РИА Новости, 07.07.2021
Специалист научил заходить в компьютер через смартфон на расстоянии
Во время пандемии значительно, когда появились гибридные формы рабочего времени, поменялся образ жизни многих сотрудников. Все популярнее становятся приложения... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T01:17
2021-07-07T01:17
2021-07-07T01:17
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Во время пандемии значительно, когда появились гибридные формы рабочего времени, поменялся образ жизни многих сотрудников. Все популярнее становятся приложения удаленного доступа к компьютеру. Для доступа к управлению домашними и корпоративными рабочими столами с мобильных требуется специальное программное обеспечение, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.Но, по его словам, пока технологии удаленного доступа нельзя назвать идеальными. Все еще немало проблем возникает из-за неудобства интерфейса, а также из-за киберугроз.
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весь мир, технологии
Специалист научил заходить в компьютер через смартфон на расстоянии
Эксперт посоветовал специальные программы для удаленного доступа к компьютеру через смартфон
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Во время пандемии значительно, когда появились гибридные формы рабочего времени, поменялся образ жизни многих сотрудников. Все популярнее становятся приложения удаленного доступа к компьютеру. Для доступа к управлению домашними и корпоративными рабочими столами с мобильных требуется специальное программное обеспечение, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.
"На сегодняшний день существует большое многообразие мобильных приложений, позволяющих на расстоянии управлять компьютером на разных операционных системах, включая Windows, Mac OS, Android, iOS. Из наиболее популярных приложений – TeamViewer, Chrome Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop App, VNC Viewer", - назвал Косарим.
Но, по его словам, пока технологии удаленного доступа нельзя назвать идеальными. Все еще немало проблем возникает из-за неудобства интерфейса, а также из-за киберугроз.