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Специалист научил заходить в компьютер через смартфон на расстоянии

Специалист научил заходить в компьютер через смартфон на расстоянии - РИА Новости, 07.07.2021

Специалист научил заходить в компьютер через смартфон на расстоянии

Во время пандемии значительно, когда появились гибридные формы рабочего времени, поменялся образ жизни многих сотрудников. Все популярнее становятся приложения... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T01:17

2021-07-07T01:17

2021-07-07T01:17

весь мир

технологии

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Во время пандемии значительно, когда появились гибридные формы рабочего времени, поменялся образ жизни многих сотрудников. Все популярнее становятся приложения удаленного доступа к компьютеру. Для доступа к управлению домашними и корпоративными рабочими столами с мобильных требуется специальное программное обеспечение, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.Но, по его словам, пока технологии удаленного доступа нельзя назвать идеальными. Все еще немало проблем возникает из-за неудобства интерфейса, а также из-за киберугроз.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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весь мир, технологии