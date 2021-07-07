https://ria.ru/20210707/dominikana-1740353526.html
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу - РИА Новости, 07.07.2021
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу
Власти Доминиканской Республики распорядились не пропускать через границы страны граждан Колумбии из-за подозрений в причастности колумбийцев к убийству... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T22:53
2021-07-07T22:53
2021-07-07T22:53
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики распорядились не пропускать через границы страны граждан Колумбии из-за подозрений в причастности колумбийцев к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщило издание Acento."Власти Доминиканской Республики направили лицам, ответственным за охрану границы, предупреждение о недопущении въезда или выезда с доминиканской территории любого колумбийского гражданина, прибывающего или выезжающего в Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз", - сообщило издание Acento.По данным издания, предупреждение адресовано структурам, ответственным за охрану воздушных, наземных и морских границ. Отмечается также, что власти республики располагают информацией об участии лиц колумбийской национальности в нападении на президента Гаити и его супругу.По одной из версий доминиканских властей, убийство президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев – четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предполагается, что они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. После этого и.о. премьера Клод Жозеф сообщил, что в стране будет введено военное положение. Согласно решению властей, оно продлится 15 дней.
https://ria.ru/20210707/gaiti-1740346779.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу послу убийства президента Гаити
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости.
Власти Доминиканской Республики распорядились не пропускать через границы страны граждан Колумбии из-за подозрений в причастности колумбийцев к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза
, сообщило издание Acento.
"Власти Доминиканской Республики направили лицам, ответственным за охрану границы, предупреждение о недопущении въезда или выезда с доминиканской территории любого колумбийского гражданина, прибывающего или выезжающего в Гаити
, где был убит президент Жовенель Моиз", - сообщило издание Acento.
По данным издания, предупреждение адресовано структурам, ответственным за охрану воздушных, наземных и морских границ. Отмечается также, что власти республики располагают информацией об участии лиц колумбийской национальности в нападении на президента Гаити и его супругу.
По одной из версий доминиканских властей, убийство президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев – четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предполагается, что они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. После этого и.о. премьера Клод Жозеф сообщил, что в стране будет введено военное положение. Согласно решению властей, оно продлится 15 дней.