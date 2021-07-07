Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/dominikana-1740353526.html
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу - РИА Новости, 07.07.2021
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу
Власти Доминиканской Республики распорядились не пропускать через границы страны граждан Колумбии из-за подозрений в причастности колумбийцев к убийству... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T22:53
2021-07-07T22:53
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740324373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67afadc001843b6de1821bef00826da7.jpg
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики распорядились не пропускать через границы страны граждан Колумбии из-за подозрений в причастности колумбийцев к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщило издание Acento."Власти Доминиканской Республики направили лицам, ответственным за охрану границы, предупреждение о недопущении въезда или выезда с доминиканской территории любого колумбийского гражданина, прибывающего или выезжающего в Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз", - сообщило издание Acento.По данным издания, предупреждение адресовано структурам, ответственным за охрану воздушных, наземных и морских границ. Отмечается также, что власти республики располагают информацией об участии лиц колумбийской национальности в нападении на президента Гаити и его супругу.По одной из версий доминиканских властей, убийство президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев – четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предполагается, что они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. После этого и.о. премьера Клод Жозеф сообщил, что в стране будет введено военное положение. Согласно решению властей, оно продлится 15 дней.
https://ria.ru/20210707/gaiti-1740346779.html
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740324373_476:290:2498:1806_1920x0_80_0_0_d6a80a219d6c7d294026b8988decbfeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу
22:53 07.07.2021
 
© AP Photo / Joseph OdelynВоенные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn

Доминикана запретила колумбийцам пересекать границу послу убийства президента Гаити

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики распорядились не пропускать через границы страны граждан Колумбии из-за подозрений в причастности колумбийцев к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщило издание Acento.
"Власти Доминиканской Республики направили лицам, ответственным за охрану границы, предупреждение о недопущении въезда или выезда с доминиканской территории любого колумбийского гражданина, прибывающего или выезжающего в Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз", - сообщило издание Acento.
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 21:24
Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити
По данным издания, предупреждение адресовано структурам, ответственным за охрану воздушных, наземных и морских границ. Отмечается также, что власти республики располагают информацией об участии лиц колумбийской национальности в нападении на президента Гаити и его супругу.
По одной из версий доминиканских властей, убийство президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев – четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предполагается, что они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. После этого и.о. премьера Клод Жозеф сообщил, что в стране будет введено военное положение. Согласно решению властей, оно продлится 15 дней.
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния