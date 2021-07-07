https://ria.ru/20210707/dolgoletie-1740335453.html

Далай-лама раскрыл секрет долголетия

Далай-лама раскрыл секрет долголетия - РИА Новости, 07.07.2021

Далай-лама раскрыл секрет долголетия

Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, хотя некоторые предсказания... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T21:00

2021-07-07T21:00

2021-07-07T21:16

религия и мировоззрение

здоровый образ жизни (зож)

религия

гималаи

химачал-прадеш

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

тибет

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, хотя некоторые предсказания говорят и о 113 годах, и раскрыл секрет долголетия.По словам всемирно известного буддийского духовного лидера, накануне его поздравили с днем рождения "очень многие друзья, в том числе государственные руководители". "Я не считаю это проявлением дипломатии, все эти поздравления – искренние, от чистого сердца. Я их очень высоко ценю и благодарен всем, кто думает, что моя жизнь полезна людям. Это наполняет меня внутренней решимостью, силой жить долго, насколько могу", - пояснил Далай-лама. Он рассказал также, что, будучи беженцем из Тибета, вот уже более 60 лет живет на территории Индии, благодаря ее правительству, свободно и мирно. И, по крайней мере несколько часов в день, посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Судя по словам Далай-ламы, эти принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум, в свою очередь, приносит человеку счастье, здоровье и долголетие. "Это - часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются, прежде всего, устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом, не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) – это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют, в том числе, на физическое здоровье человека", - говорит Далай-лама.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.

https://ria.ru/20210707/dalay-1740303858.html

https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html

гималаи

химачал-прадеш

тибет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), религия, гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет