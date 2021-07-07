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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210707/dolgoletie-1740335453.html
Далай-лама раскрыл секрет долголетия
Далай-лама раскрыл секрет долголетия - РИА Новости, 07.07.2021
Далай-лама раскрыл секрет долголетия
Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, хотя некоторые предсказания... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T21:00
2021-07-07T21:16
религия и мировоззрение
здоровый образ жизни (зож)
религия
гималаи
химачал-прадеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
тибет
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, хотя некоторые предсказания говорят и о 113 годах, и раскрыл секрет долголетия.По словам всемирно известного буддийского духовного лидера, накануне его поздравили с днем рождения "очень многие друзья, в том числе государственные руководители". "Я не считаю это проявлением дипломатии, все эти поздравления – искренние, от чистого сердца. Я их очень высоко ценю и благодарен всем, кто думает, что моя жизнь полезна людям. Это наполняет меня внутренней решимостью, силой жить долго, насколько могу", - пояснил Далай-лама. Он рассказал также, что, будучи беженцем из Тибета, вот уже более 60 лет живет на территории Индии, благодаря ее правительству, свободно и мирно. И, по крайней мере несколько часов в день, посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Судя по словам Далай-ламы, эти принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум, в свою очередь, приносит человеку счастье, здоровье и долголетие. "Это - часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются, прежде всего, устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом, не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) – это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют, в том числе, на физическое здоровье человека", - говорит Далай-лама.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
https://ria.ru/20210707/dalay-1740303858.html
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гималаи
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здоровый образ жизни (зож), религия, гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет

Далай-лама раскрыл секрет долголетия

21:00 07.07.2021 (обновлено: 21:16 07.07.2021)
 
© Фото предоставлено организаторами учений Далай-ламы для россиян Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи
 Далай-лама во время учений для россиян по видеосвязи
© Фото предоставлено организаторами учений Далай-ламы для россиян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, хотя некоторые предсказания говорят и о 113 годах, и раскрыл секрет долголетия.
"Согласно моим снам, а также предсказаниям, моя жизнь продлится до 110 лет, некоторые предсказания говорят, что даже до 113 лет… Благодаря искренним проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей, я преисполняюсь решимости прожить хотя бы до 110-летнего возраста", - сказал Далай-лама в среду на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, трансляцию которой провел сайт фонда "Сохраним Тибет".
По словам всемирно известного буддийского духовного лидера, накануне его поздравили с днем рождения "очень многие друзья, в том числе государственные руководители". "Я не считаю это проявлением дипломатии, все эти поздравления – искренние, от чистого сердца. Я их очень высоко ценю и благодарен всем, кто думает, что моя жизнь полезна людям. Это наполняет меня внутренней решимостью, силой жить долго, насколько могу", - пояснил Далай-лама.
Он рассказал также, что, будучи беженцем из Тибета, вот уже более 60 лет живет на территории Индии, благодаря ее правительству, свободно и мирно. И, по крайней мере несколько часов в день, посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Судя по словам Далай-ламы, эти принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум, в свою очередь, приносит человеку счастье, здоровье и долголетие.
Далай-лама
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"Это - часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются, прежде всего, устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом, не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) – это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют, в том числе, на физическое здоровье человека", - говорит Далай-лама.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.
Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
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6 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Путину нужно задуматься". Какое будущее далай-лама предсказал России
 
Религия и мировоззрениеЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)РелигияГималаиХимачал-ПрадешДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Тибет
 
 
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