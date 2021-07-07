https://ria.ru/20210707/dispanserizatsiya-1740353208.html
Россиян пригласят на углубленную диспансеризацию через госуслуги и смс
Россиян пригласят на углубленную диспансеризацию через госуслуги и смс - РИА Новости, 08.07.2021
Россиян пригласят на углубленную диспансеризацию через госуслуги и смс
Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи, следует из приказа Минздрава об... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-07T22:46
2021-07-07T22:46
2021-07-08T06:09
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи, следует из приказа Минздрава об утверждении порядка направления на углубленную диспансеризацию."Информирование страховыми медицинскими организациями застрахованных граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", сети радиотелефонной связи (смс-сообщений) и иных доступных средств связи, а также организации мониторинга проведения углубленной диспансеризации", - говорится в документе.Согласно нему, субъекты обеспечивают организацию такой диспансеризации в том числе вечером и по субботам. При выявлении в процессе диспансеризации показаний к проведению консультаций у врачей-специалистов, а также необходимости в исследованиях, которые не входят в углублённую диспансеризацию, они назначаются в соответствии с положениями порядков оказания медпомощи по профилю вываленного или предполагаемого заболевания.Углубленная диспансеризация проводится с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210707/dispanserizatsiya-1740346898.html
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Россиян пригласят на углубленную диспансеризацию через госуслуги и смс
22:46 07.07.2021 (обновлено: 06:09 08.07.2021)
Россиян проинформируют об углубленной диспансеризации через госуслуги и смс