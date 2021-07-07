https://ria.ru/20210707/dispanserizatsiya-1740353208.html

Россиян пригласят на углубленную диспансеризацию через госуслуги и смс

Россиян пригласят на углубленную диспансеризацию через госуслуги и смс - РИА Новости, 08.07.2021

Россиян пригласят на углубленную диспансеризацию через госуслуги и смс

Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи, следует из приказа Минздрава об... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-07T22:46

2021-07-07T22:46

2021-07-08T06:09

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи, следует из приказа Минздрава об утверждении порядка направления на углубленную диспансеризацию."Информирование страховыми медицинскими организациями застрахованных граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", сети радиотелефонной связи (смс-сообщений) и иных доступных средств связи, а также организации мониторинга проведения углубленной диспансеризации", - говорится в документе.Согласно нему, субъекты обеспечивают организацию такой диспансеризации в том числе вечером и по субботам. При выявлении в процессе диспансеризации показаний к проведению консультаций у врачей-специалистов, а также необходимости в исследованиях, которые не входят в углублённую диспансеризацию, они назначаются в соответствии с положениями порядков оказания медпомощи по профилю вываленного или предполагаемого заболевания.Углубленная диспансеризация проводится с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210707/dispanserizatsiya-1740346898.html

https://ria.ru/20210701/dispanserizatsiya-1739497275.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество