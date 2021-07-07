https://ria.ru/20210707/dispanserizatsiya-1740349918.html

Определены сроки начала диспансеризации для переболевших COVID-19

Определены сроки начала диспансеризации для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

Определены сроки начала диспансеризации для переболевших COVID-19

Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа Минздрава РФ о порядке... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T22:08

2021-07-07T22:08

2021-07-07T22:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583706397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5ca05ca217b4ff9b1edd188d09ec101.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа Минздрава РФ о порядке направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации."Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или условиях стационара", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210701/dispanserizatsiya-1739497275.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество