https://ria.ru/20210707/dispanserizatsiya-1740349918.html
Определены сроки начала диспансеризации для переболевших COVID-19
Определены сроки начала диспансеризации для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
Определены сроки начала диспансеризации для переболевших COVID-19
Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа Минздрава РФ о порядке... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T22:08
2021-07-07T22:08
2021-07-07T22:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа Минздрава РФ о порядке направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации."Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или условиях стационара", - говорится в документе.
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коронавирус в россии, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Определены сроки начала диспансеризации для переболевших COVID-19
22:08 07.07.2021 (обновлено: 22:10 07.07.2021)
В России определили сроки начала углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19