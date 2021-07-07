Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса
14:03 07.07.2021 (обновлено: 14:18 07.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии
Путин поручил правительству повысить доступность льготного кредитования для малого бизнеса
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября текущего года принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при участии системно значимых кредитных организаций принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказано в сообщении.
Срок реализации поручения установлен 1 ноября 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков.
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