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Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса

Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса - РИА Новости, 07.07.2021

Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября текущего года принять... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:03

2021-07-07T14:03

2021-07-07T14:18

россия

малый бизнес

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября текущего года принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при участии системно значимых кредитных организаций принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказано в сообщении.Срок реализации поручения установлен 1 ноября 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков.

https://ria.ru/20210630/nalog-1739323137.html

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россия, малый бизнес, владимир путин, экономика