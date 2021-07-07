Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/biznes-1740259974.html
Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса
Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса - РИА Новости, 07.07.2021
Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября текущего года принять... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:03
2021-07-07T14:18
россия
малый бизнес
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_c8c3b1b01f7057334cdeb9a10f2bb8cd.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября текущего года принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при участии системно значимых кредитных организаций принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказано в сообщении.Срок реализации поручения установлен 1 ноября 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков.
https://ria.ru/20210630/nalog-1739323137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f7246ba7b8e2d5e874cf1941f0fae697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, малый бизнес, владимир путин, экономика
Путин поручил повысить объем льготного кредитования для малого бизнеса
14:03 07.07.2021 (обновлено: 14:18 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин поручил правительству повысить доступность льготного кредитования для малого бизнеса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября текущего года принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при участии системно значимых кредитных организаций принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказано в сообщении.
Срок реализации поручения установлен 1 ноября 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков.
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 21:43
ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса
 
РоссияМалый бизнесВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
15:28Савченко описала сценарии распада Украины
15:27Супруга президента Гаити скончалась в результате нападения
Лента новостейМолния