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Липецкая область
https://ria.ru/20210707/biznes-1740225206.html
В ОЭЗ "Липецк" откроют предприятие по выпуску замороженной пиццы
В ОЭЗ "Липецк" откроют предприятие по выпуску замороженной пиццы - РИА Новости, 07.07.2021
В ОЭЗ "Липецк" откроют предприятие по выпуску замороженной пиццы
Предприятие по изготовлению замороженной пиццы появится на территории ОЭЗ "Липецк", такой проект решил реализовать на липецкой земле итальянский бизнесмен Марко РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:20
2021-07-07T11:20
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Предприятие по изготовлению замороженной пиццы появится на территории ОЭЗ "Липецк", такой проект решил реализовать на липецкой земле итальянский бизнесмен Марко Маркезе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что предприятие расположится на площадке особой экономической зоны "Липецк". Трехстороннее соглашение об этом подписано между руководством зоны, администрацией области и бизнесменом в рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром-2021".Итальянский бизнесмен рассчитывает инвестировать в проект 120 миллионов рублей. Выпуск первой продукции запланирован на второй квартал 2023 года. На предприятии будут созданы более 20 рабочих мест.По словам главы региона Игоря Артамонова, региональные власти заинтересованы в появлении на липецкой земле экологичных и высокотехнологичных производств.
https://ria.ru/20210624/ekonomika-1738429533.html
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игорь артамонов

В ОЭЗ "Липецк" откроют предприятие по выпуску замороженной пиццы

11:20 07.07.2021
 
© Фото : Администрация Липецкой областиОЭЗ "Липецк"
ОЭЗ Липецк - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Предприятие по изготовлению замороженной пиццы появится на территории ОЭЗ "Липецк", такой проект решил реализовать на липецкой земле итальянский бизнесмен Марко Маркезе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что предприятие расположится на площадке особой экономической зоны "Липецк". Трехстороннее соглашение об этом подписано между руководством зоны, администрацией области и бизнесменом в рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром-2021".
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24 июня, 14:21Липецкая область
Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику"
Итальянский бизнесмен рассчитывает инвестировать в проект 120 миллионов рублей. Выпуск первой продукции запланирован на второй квартал 2023 года. На предприятии будут созданы более 20 рабочих мест.
По словам главы региона Игоря Артамонова, региональные власти заинтересованы в появлении на липецкой земле экологичных и высокотехнологичных производств.
"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер по созданию в Липецкой области благоприятного делового климата", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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