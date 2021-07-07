https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740190803.html

Кадры с места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети

Кадры с места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети - РИА Новости, 07.07.2021

Кадры с места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети

Вероятно, первые кадры у подножья скалы, о которую разбился самолет Ан-26 на Камчатке во вторник, появились в соцсетях. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:28

2021-07-07T03:28

2021-07-07T03:38

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Вероятно, первые кадры у подножья скалы, о которую разбился самолет Ан-26 на Камчатке во вторник, появились в соцсетях.Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Kamchatskiy_sever. На кадрах, снятых на береговой полосе, видны обломки, разбросанные по берегу. Сам берег довольно узкий - несколько метров, а скала практически отвесная.Ранее власти сообщали, что сейчас в Палане отлив. Основная часть самолета находится в море, машина разбилась о верхнюю часть береговой скалы. Спасатели добрались до места на вездеходе, далее шли пешком.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210707/pogibshie-1740190176.html

палана

камчатский край

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия