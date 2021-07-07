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Кадры с места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети
Кадры с места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети - РИА Новости, 07.07.2021
Кадры с места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети
Вероятно, первые кадры у подножья скалы, о которую разбился самолет Ан-26 на Камчатке во вторник, появились в соцсетях. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:28
2021-07-07T03:38
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Вероятно, первые кадры у подножья скалы, о которую разбился самолет Ан-26 на Камчатке во вторник, появились в соцсетях.Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Kamchatskiy_sever. На кадрах, снятых на береговой полосе, видны обломки, разбросанные по берегу. Сам берег довольно узкий - несколько метров, а скала практически отвесная.Ранее власти сообщали, что сейчас в Палане отлив. Основная часть самолета находится в море, машина разбилась о верхнюю часть береговой скалы. Спасатели добрались до места на вездеходе, далее шли пешком.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
Кадры с места вероятного крушения Ан-26 на Камчатке появились в Сети
03:28 07.07.2021 (обновлено: 03:38 07.07.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииМесто обнаружения обломков пассажирского самолета Ан-26
Место обнаружения обломков пассажирского самолета Ан-26 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : МЧС России

Кадры с места вероятного крушения самолета Ан-26 на Камчатке появились в Сети

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Вероятно, первые кадры у подножья скалы, о которую разбился самолет Ан-26 на Камчатке во вторник, появились в соцсетях.
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Kamchatskiy_sever. На кадрах, снятых на береговой полосе, видны обломки, разбросанные по берегу. Сам берег довольно узкий - несколько метров, а скала практически отвесная.
Ранее власти сообщали, что сейчас в Палане отлив. Основная часть самолета находится в море, машина разбилась о верхнюю часть береговой скалы. Спасатели добрались до места на вездеходе, далее шли пешком.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
03:16
Источник: найдены тела шести погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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