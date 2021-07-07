Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/aviabilet-1740188936.html
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию - РИА Новости, 07.07.2021
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию
Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты США-Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair, говорится в документе минтранса. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T02:18
2021-07-07T02:18
министерство транспорта сша
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_0:286:2844:1887_1920x0_80_0_0_99a2f515fbbdc42f2bed0bcd9094d1f8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты США-Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair, говорится в документе минтранса.Запрещается продажа всех пассажирских авиабилетов из США в Белоруссию, в том числе и с пересадкой. Исключения могут быть сделаны в интересах национальной безопасности США.Данная мера была объявлена 2 июля, с тех пор возражений со стороны администрации США не поступила, и она вступает в силу, уточняет минтранс.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8c776b77fefcafd0c07735661420ef9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство транспорта сша, белоруссия, сша, в мире
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию
02:18 07.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты в Белоруссию

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты США-Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair, говорится в документе минтранса.
Запрещается продажа всех пассажирских авиабилетов из США в Белоруссию, в том числе и с пересадкой. Исключения могут быть сделаны в интересах национальной безопасности США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 11:05
Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе
Данная мера была объявлена 2 июля, с тех пор возражений со стороны администрации США не поступила, и она вступает в силу, уточняет минтранс.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
 
Министерство транспорта СШАБелоруссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
15:28Савченко описала сценарии распада Украины
15:27Супруга президента Гаити скончалась в результате нападения
15:24Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке
Лента новостейМолния