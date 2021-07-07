https://ria.ru/20210707/aviabilet-1740188936.html
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию - РИА Новости, 07.07.2021
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию
Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты США-Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair, говорится в документе минтранса. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T02:18
2021-07-07T02:18
2021-07-07T02:18
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты США-Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair, говорится в документе минтранса.Запрещается продажа всех пассажирских авиабилетов из США в Белоруссию, в том числе и с пересадкой. Исключения могут быть сделаны в интересах национальной безопасности США.Данная мера была объявлена 2 июля, с тех пор возражений со стороны администрации США не поступила, и она вступает в силу, уточняет минтранс.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html
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министерство транспорта сша, белоруссия, сша, в мире
В США запретили продавать авиабилеты в Белоруссию
Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты в Белоруссию