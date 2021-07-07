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Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву

Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву - РИА Новости, 07.07.2021

Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву

8 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Ереван, посвященный итогам визита и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и переговорам с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

2021-07-07T15:58

2021-07-07T15:58

2021-07-07T15:58

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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