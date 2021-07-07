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Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву
Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву - РИА Новости, 07.07.2021
Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву
8 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Ереван, посвященный итогам визита и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и переговорам с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
2021-07-07T15:58
2021-07-07T15:58
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Задать вопросУчастники в Москве:- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;- политолог Армен ГАСПАРЯН;- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.В Ереване:- представители СМИ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву

15:58 07.07.2021
 
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8 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Ереван, посвященный итогам визита и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и переговорам с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Задать вопрос

Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- политолог Армен ГАСПАРЯН;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.

В Ереване:
- представители СМИ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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