Видеомост Москва – Ереван по итогам визита Никола Пашиняна в Москву
8 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Ереван, посвященный итогам визита и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и переговорам с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- политолог Армен ГАСПАРЯН;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.
В Ереване:
- представители СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- политолог Армен ГАСПАРЯН;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.
В Ереване:
- представители СМИ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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