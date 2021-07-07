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Карачаево-Черкесская Республика
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Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена"
Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 07.07.2021
Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена"
В курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии стартовала образовательная программа "Семейная дистанция" в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена",... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:55
2021-07-07T16:55
карачаево-черкесская республика
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
архыз
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии стартовала образовательная программа "Семейная дистанция" в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Конкурс "Большая перемена" — это проект АНО "Россия-страна возможностей" для учащихся 5-10 классов и студентов, получающих среднеспециальное образование. Участниками семейного слета в КЧР стали победители конкурса "Большая перемена" в 2020 году и их родители. Их ждут различные образовательные программы по личностному развитию детей, беседы-практикумы, игры, спортивные квесты, семейные путешествия по маршрутам Карачаево-Черкесии и т.д.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), архыз, рашид темрезов, общество

Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена"

16:55 07.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Победители конкурса "Большая перемена" в курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии
Победители конкурса Большая перемена в курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии стартовала образовательная программа "Семейная дистанция" в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Конкурс "Большая перемена" — это проект АНО "Россия-страна возможностей" для учащихся 5-10 классов и студентов, получающих среднеспециальное образование.
Участниками семейного слета в КЧР стали победители конкурса "Большая перемена" в 2020 году и их родители. Их ждут различные образовательные программы по личностному развитию детей, беседы-практикумы, игры, спортивные квесты, семейные путешествия по маршрутам Карачаево-Черкесии и т.д.
"Приятно, что часть этого значимого мероприятия проходит в Карачаево-Черкесии. Важно, что в конкурсе участвуют семьи, в которых родители прилагают усилия для раскрытия потенциала детей, ведь именно семья играет определяющую роль в становлении личности", — написал Темрезов.
Специалисты группы компаний Дамате приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
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В КЧР модернизируют завод по переработке баранины
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")АрхызРашид ТемрезовОбщество
 
 
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