Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена"
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Победители конкурса "Большая перемена" в курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии стартовала образовательная программа "Семейная дистанция" в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Конкурс "Большая перемена" — это проект АНО "Россия-страна возможностей" для учащихся 5-10 классов и студентов, получающих среднеспециальное образование.
Участниками семейного слета в КЧР стали победители конкурса "Большая перемена" в 2020 году и их родители. Их ждут различные образовательные программы по личностному развитию детей, беседы-практикумы, игры, спортивные квесты, семейные путешествия по маршрутам Карачаево-Черкесии и т.д.
"Приятно, что часть этого значимого мероприятия проходит в Карачаево-Черкесии. Важно, что в конкурсе участвуют семьи, в которых родители прилагают усилия для раскрытия потенциала детей, ведь именно семья играет определяющую роль в становлении личности", — написал Темрезов.