https://ria.ru/20210707/arkhyz-1740297328.html

Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена"

Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 07.07.2021

Курорт Архыз принял победителей конкурса "Большая перемена"

В курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии стартовала образовательная программа "Семейная дистанция" в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена",... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:55

2021-07-07T16:55

2021-07-07T16:55

карачаево-черкесская республика

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

архыз

рашид темрезов

общество

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ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. В курортном поселке Архыз Карачаево-Черкесии стартовала образовательная программа "Семейная дистанция" в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Конкурс "Большая перемена" — это проект АНО "Россия-страна возможностей" для учащихся 5-10 классов и студентов, получающих среднеспециальное образование. Участниками семейного слета в КЧР стали победители конкурса "Большая перемена" в 2020 году и их родители. Их ждут различные образовательные программы по личностному развитию детей, беседы-практикумы, игры, спортивные квесты, семейные путешествия по маршрутам Карачаево-Черкесии и т.д.

https://ria.ru/20210702/zavod-1739568618.html

архыз

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), архыз, рашид темрезов, общество