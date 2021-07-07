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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210707/aktivy-1740256787.html
Нематериальные активы резидентов ОЭЗ Москвы достигли 9 миллиардов рублей
Нематериальные активы резидентов ОЭЗ Москвы достигли 9 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.07.2021
Нематериальные активы резидентов ОЭЗ Москвы достигли 9 миллиардов рублей
Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2020 году на один миллиард рублей и составила около 9 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:48
2021-07-07T13:48
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2020 году на один миллиард рублей и составила около 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Нематериальные активы организаций - это объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Официальная регистрация интеллектуальной собственности позволяет защитить инновационную идею и зафиксировать положение компании на рынке в качестве владельца уникальной технологии, имеющей на это документальное подтверждение."Увеличение объема нематериальных активов резидентов ОЭЗ связано с активизацией работы по оформлению прав на созданную ими интеллектуальную собственность. В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау", - пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, большая часть нематериальных активов приходится на сферу микроэлектроники и IT-индустрии."Микроэлектроника и программное обеспечение стали основными сферами получения патентов резидентами. Наряду с этим, резиденты ОЭЗ запатентовали разработки в сфере лазерных технологий и рентгеновского досмотрового оборудования, средства для реабилитации инвалидов, ряд новых наименований лекарственных препаратов и видов медтехники", - уточнил Прохоров.В настоящее время резиденты ОЭЗ выражают заинтересованность в проведении независимой оценки их нематериальных активов, чтобы использовать в качестве залога при получении банковских займов на модернизацию и расширение производства, отметили в пресс-службе.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, технологии, экономика

Нематериальные активы резидентов ОЭЗ Москвы достигли 9 миллиардов рублей

13:48 07.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2020 году на один миллиард рублей и составила около 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Нематериальные активы организаций - это объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Официальная регистрация интеллектуальной собственности позволяет защитить инновационную идею и зафиксировать положение компании на рынке в качестве владельца уникальной технологии, имеющей на это документальное подтверждение.
"Увеличение объема нематериальных активов резидентов ОЭЗ связано с активизацией работы по оформлению прав на созданную ими интеллектуальную собственность. В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау", - пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, большая часть нематериальных активов приходится на сферу микроэлектроники и IT-индустрии.
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"Микроэлектроника и программное обеспечение стали основными сферами получения патентов резидентами. Наряду с этим, резиденты ОЭЗ запатентовали разработки в сфере лазерных технологий и рентгеновского досмотрового оборудования, средства для реабилитации инвалидов, ряд новых наименований лекарственных препаратов и видов медтехники", - уточнил Прохоров.
В настоящее время резиденты ОЭЗ выражают заинтересованность в проведении независимой оценки их нематериальных активов, чтобы использовать в качестве залога при получении банковских займов на модернизацию и расширение производства, отметили в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваТехнологииЭкономика
 
 
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