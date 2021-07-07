https://ria.ru/20210707/afganistan-1740246086.html

Талибы освободили заключенных из тюрьмы в Бадгисе, сообщил источник

Талибы освободили заключенных из тюрьмы в Бадгисе, сообщил источник - РИА Новости, 07.07.2021

Талибы освободили заключенных из тюрьмы в Бадгисе, сообщил источник

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:04

2021-07-07T13:04

2021-07-07T13:18

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КАБУЛ, 7 июл - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных, сообщил РИА Новости источник.По словам источника, талибы атаковали Калайи-Нау с трех сторон, в городе идут уличные бои.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и талибами стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740206129.html

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россия, катар, талибан, афганистан, в мире