Онлайн-конференция об обострении ситуации в Афганистане
9 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Обострение ситуации в Афганистане: региональная безопасность".
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Участники:
- экс-посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей БАКЛАНОВ;
- председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане Василий КРАВЦОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
На фоне ускоренного вывода американских войск из Афганистана резко обострилась обстановка в этой стране. Силы движения ''Талибан''* перешли в наступление и быстро захватывают территорию. Правительственные войска бегут, в том числе в соседний Таджикистан. Талибы уже контролируют 70% границы с этой страной и 40% территории самого Афганистана.
Каков наиболее вероятный сценарий развития ситуации? Пойдут ли талибы и правительство Афганистана на поиски компромисса и мирного разрешения кризиса – или страну ожидает война? Сможет ли ''Талибан'' захватить весь Афганистан? Какую опасность представляет происходящее для России? Означает ли вывод американских войск, что Вашингтон признает провал своей афганской политики – или он намерен контролировать ситуацию?
Участники:
- экс-посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей БАКЛАНОВ;
- председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане Василий КРАВЦОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
На фоне ускоренного вывода американских войск из Афганистана резко обострилась обстановка в этой стране. Силы движения ''Талибан''* перешли в наступление и быстро захватывают территорию. Правительственные войска бегут, в том числе в соседний Таджикистан. Талибы уже контролируют 70% границы с этой страной и 40% территории самого Афганистана.
Каков наиболее вероятный сценарий развития ситуации? Пойдут ли талибы и правительство Афганистана на поиски компромисса и мирного разрешения кризиса – или страну ожидает война? Сможет ли ''Талибан'' захватить весь Афганистан? Какую опасность представляет происходящее для России? Означает ли вывод американских войск, что Вашингтон признает провал своей афганской политики – или он намерен контролировать ситуацию?
* Организация, запрещенная в России.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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