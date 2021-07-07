https://ria.ru/20210707/afganistan-1740233123.html

Онлайн-конференция об обострении ситуации в Афганистане

Онлайн-конференция об обострении ситуации в Афганистане - РИА Новости, 07.07.2021

Онлайн-конференция об обострении ситуации в Афганистане

9 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Обострение ситуации в Афганистане: региональная безопасность".

2021-07-07T11:57

2021-07-07T11:57

2021-07-07T11:57

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1740233123.jpg?1625648253

Задать вопрос Участники:- экс-посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил КОНАРОВСКИЙ;- заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей БАКЛАНОВ;- председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане Василий КРАВЦОВ;- заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.На фоне ускоренного вывода американских войск из Афганистана резко обострилась обстановка в этой стране. Силы движения ''Талибан''* перешли в наступление и быстро захватывают территорию. Правительственные войска бегут, в том числе в соседний Таджикистан. Талибы уже контролируют 70% границы с этой страной и 40% территории самого Афганистана. Каков наиболее вероятный сценарий развития ситуации? Пойдут ли талибы и правительство Афганистана на поиски компромисса и мирного разрешения кризиса – или страну ожидает война? Сможет ли ''Талибан'' захватить весь Афганистан? Какую опасность представляет происходящее для России? Означает ли вывод американских войск, что Вашингтон признает провал своей афганской политики – или он намерен контролировать ситуацию?* Организация, запрещенная в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы