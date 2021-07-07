https://ria.ru/20210707/aeroflot-1740256278.html
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26
Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в крушении самолета на Камчатке в Петропавловск-Камчатский и обратно, сообщается на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:46
2021-07-07T13:46
2021-07-07T13:46
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
аэрофлот
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740229289_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_7fbe9cf9e41ec10687c3f9cfb050ee34.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в крушении самолета на Камчатке в Петропавловск-Камчатский и обратно, сообщается на сайте перевозчика."Руководство и коллектив "Аэрофлота" выражают искренние соболезнования, сочувствие и моральную поддержку родным и близким жертв крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. Глубоко скорбим вместе с семьями пассажиров и экипажа. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в Петропавловск-Камчатский и обратно", - говорится в сообщении.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. Спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Минтранс РФ сообщил, что выживших в катастрофе нет.
https://ria.ru/20210707/transportirovka-1740249894.html
россия
палана
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740229289_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_8a96750006c8997dc447f268389b50cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, аэрофлот, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родственников погибших при крушении Ан-26 на Камчатку