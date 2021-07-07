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"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26
Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в крушении самолета на Камчатке в Петропавловск-Камчатский и обратно, сообщается на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:46
2021-07-07T13:46
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
аэрофлот
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в крушении самолета на Камчатке в Петропавловск-Камчатский и обратно, сообщается на сайте перевозчика."Руководство и коллектив "Аэрофлота" выражают искренние соболезнования, сочувствие и моральную поддержку родным и близким жертв крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. Глубоко скорбим вместе с семьями пассажиров и экипажа. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в Петропавловск-Камчатский и обратно", - говорится в сообщении.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. Спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Минтранс РФ сообщил, что выживших в катастрофе нет.
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россия
палана
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, аэрофлот, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26
13:46 07.07.2021
 
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Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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"Аэрофлот" бесплатно перевезет родственников погибших при крушении Ан-26 на Камчатку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в крушении самолета на Камчатке в Петропавловск-Камчатский и обратно, сообщается на сайте перевозчика.
"Руководство и коллектив "Аэрофлота" выражают искренние соболезнования, сочувствие и моральную поддержку родным и близким жертв крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. Глубоко скорбим вместе с семьями пассажиров и экипажа. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в Петропавловск-Камчатский и обратно", - говорится в сообщении.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. Спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Минтранс РФ сообщил, что выживших в катастрофе нет.
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
13:22
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Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияАн-26АэрофлотПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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