https://ria.ru/20210707/aeroflot-1740256278.html

"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26

"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

"Аэрофлот" бесплатно перевезет родных погибших при крушении Ан-26

Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в крушении самолета на Камчатке в Петропавловск-Камчатский и обратно, сообщается на... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:46

2021-07-07T13:46

2021-07-07T13:46

крушение ан-26 на камчатке

россия

ан-26

аэрофлот

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в крушении самолета на Камчатке в Петропавловск-Камчатский и обратно, сообщается на сайте перевозчика."Руководство и коллектив "Аэрофлота" выражают искренние соболезнования, сочувствие и моральную поддержку родным и близким жертв крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. Глубоко скорбим вместе с семьями пассажиров и экипажа. Авиакомпании группы "Аэрофлот" бесплатно перевезут родственников погибших в Петропавловск-Камчатский и обратно", - говорится в сообщении.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от Паланы. Спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Минтранс РФ сообщил, что выживших в катастрофе нет.

https://ria.ru/20210707/transportirovka-1740249894.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, аэрофлот, палана, петропавловск-камчатский, происшествия