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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/zakon-1739982141.html
В РПЦ призвали ужесточить закон о запрете гей-пропаганды среди детей
В РПЦ призвали ужесточить закон о запрете гей-пропаганды среди детей - РИА Новости, 05.07.2021
В РПЦ призвали ужесточить закон о запрете гей-пропаганды среди детей
Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает, что нужно ужесточить законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:37
2021-07-05T17:37
религия и мировоззрение
россия
вкусвилл
лгбт-сообщество
московская патриархия
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает, что нужно ужесточить законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних – ввести письменное согласие для ознакомления с материалами о ЛГБТ.На прошлой неделе "Вкусвилл" опубликовал резонансный рекламный ролик "Рецепты семейного счастья", в котором участвовала однополая пара. Позднее компания удалила его и принесла извинения. Епископ, комментируя это, призвал тех, кто считает себя православными, "не стесняться декларировать свое мировоззрение" и выступать против таких кампаний."Если же закон оставляет лазейку, то ее следует устранить. Более радикальное решение вопроса в устрожении законодательства: вовсе исключить упомянутую пропаганду, например, обусловив возможность ознакомления с подобными материалами письменным согласием тех, кто желают быть к тому причастными (опять же имея в виду, что вариант "нажав на кнопку вы соглашаетесь" равнозначен возможности доступа для несовершеннолетних)", - написал епископ в своем Telegram-канале.Он отметил, что значка "18+" на материале в рамках действующего законодательства недостаточно, если "есть возможность для доступа несовершеннолетнего (а такая возможность, очевидно, есть), значит, публикация должна быть исключена".Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
https://ria.ru/20210705/vkusvill-1739980213.html
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россия, вкусвилл, лгбт-сообщество, московская патриархия, владимир путин

В РПЦ призвали ужесточить закон о запрете гей-пропаганды среди детей

17:37 05.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСавва Тутунов
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает, что нужно ужесточить законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних – ввести письменное согласие для ознакомления с материалами о ЛГБТ.
На прошлой неделе "Вкусвилл" опубликовал резонансный рекламный ролик "Рецепты семейного счастья", в котором участвовала однополая пара. Позднее компания удалила его и принесла извинения. Епископ, комментируя это, призвал тех, кто считает себя православными, "не стесняться декларировать свое мировоззрение" и выступать против таких кампаний.
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"Если же закон оставляет лазейку, то ее следует устранить. Более радикальное решение вопроса в устрожении законодательства: вовсе исключить упомянутую пропаганду, например, обусловив возможность ознакомления с подобными материалами письменным согласием тех, кто желают быть к тому причастными (опять же имея в виду, что вариант "нажав на кнопку вы соглашаетесь" равнозначен возможности доступа для несовершеннолетних)", - написал епископ в своем Telegram-канале.
Он отметил, что значка "18+" на материале в рамках действующего законодательства недостаточно, если "есть возможность для доступа несовершеннолетнего (а такая возможность, очевидно, есть), значит, публикация должна быть исключена".
Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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