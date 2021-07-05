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Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России
Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T01:50
2021-07-05T01:50
2021-07-05T04:01
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.Абсолютные стоимостные показатели экономического ущерба, нанесенного инфекционной патологией, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом с учетом инфляции возросли на 2,57%, уточняется в докладе.
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россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России
01:50 05.07.2021 (обновлено: 04:01 05.07.2021)
Роспотребнадзор оценил рост инфекционных и паразитарных болезней в России в 2020 году в 13%