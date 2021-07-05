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Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России
Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T01:50
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россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.Абсолютные стоимостные показатели экономического ущерба, нанесенного инфекционной патологией, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом с учетом инфляции возросли на 2,57%, уточняется в докладе.
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россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России
01:50 05.07.2021 (обновлено: 04:01 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в поликлинике
Медицинские работники и пациенты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Роспотребнадзор оценил рост инфекционных и паразитарных болезней в России в 2020 году в 13%

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2020 году в Российской Федерации зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года (33 миллиона 086 тысяч 203 случая). Прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями", - говорится в документе.
Абсолютные стоимостные показатели экономического ущерба, нанесенного инфекционной патологией, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом с учетом инфляции возросли на 2,57%, уточняется в докладе.
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