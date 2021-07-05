https://ria.ru/20210705/zabolevaniya-1739853686.html

Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России

Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России - РИА Новости, 05.07.2021

Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России

Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T01:50

2021-07-05T01:50

2021-07-05T04:01

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.Абсолютные стоимостные показатели экономического ущерба, нанесенного инфекционной патологией, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом с учетом инфляции возросли на 2,57%, уточняется в докладе.

https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739788804.html

россия

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2021

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россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество