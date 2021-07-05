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Число жертв оползня в Японии возросло до четырех

Число жертв оползня в Японии возросло до четырех - РИА Новости, 05.07.2021

Число жертв оползня в Японии возросло до четырех

Число погибших в месте схода оползня в японском городе Атами возросло до четырех, сообщило местное отделение телеканала Asahi со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:31

2021-07-05T11:31

2021-07-05T11:31

сидзуока (префектура)

токио

происшествия

в мире

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Число погибших в месте схода оползня в японском городе Атами возросло до четырех, сообщило местное отделение телеканала Asahi со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о гибели трех человек. В понедельник была зафиксирована смерть одного человека, найденного ранее под завалами на месте схода оползня с остановкой сердца и легких.Около 10 утра субботы (4.00 мск) в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия идут поисково-спасательные работы. Удалось спасти 23 человека. Оползнем снесены около 130 домов. В пострадавшем районе по документам проживали 215 человек, к настоящему времени удалось связаться более чем с половиной из них, власти пытаются установить местонахождение 80 человек.

сидзуока (префектура)

токио

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сидзуока (префектура), токио, происшествия, в мире