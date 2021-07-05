https://ria.ru/20210705/yagudin-1739917889.html

"Все, что ниже головы": Ягудин признался в своих предпочтениях

"Все, что ниже головы": Ягудин признался в своих предпочтениях - РИА Новости, 05.07.2021

"Все, что ниже головы": Ягудин признался в своих предпочтениях

Алексей Ягудин раскрыл, что его особенно привлекало в женщинах. Об этом он рассказал в эфире передачи "ДНК-шоу". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:00

2021-07-05T14:00

2021-07-05T14:00

шоубиз

алексей ягудин

татьяна тотьмянина

знаменитости

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Алексей Ягудин раскрыл, что его особенно привлекало в женщинах. Об этом он рассказал в эфире передачи "ДНК-шоу". Он признался, что сначала смотрел на фигуру и только потом на "голову". "Мужиков разные части тела интересуют", — объясняет фигурист. Сейчас спортсмен женат и на других девушек не обращает внимания. Его возлюбленная — Татьяна Тотьмянина. Ягудин не стал утаивать, что в их отношениях были трудные времена. Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин поженились в 2016. У спортсменов есть две дочери — 11-летняя Елизавета и пятилетняя Мишель.

https://ria.ru/20210617/yagudin-1737374063.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ягудин, татьяна тотьмянина, знаменитости