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"Все, что ниже головы": Ягудин признался в своих предпочтениях
"Все, что ниже головы": Ягудин признался в своих предпочтениях - РИА Новости, 05.07.2021
"Все, что ниже головы": Ягудин признался в своих предпочтениях
Алексей Ягудин раскрыл, что его особенно привлекало в женщинах. Об этом он рассказал в эфире передачи "ДНК-шоу". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:00
2021-07-05T14:00
2021-07-05T14:00
шоубиз
алексей ягудин
татьяна тотьмянина
знаменитости
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Алексей Ягудин раскрыл, что его особенно привлекало в женщинах. Об этом он рассказал в эфире передачи "ДНК-шоу". Он признался, что сначала смотрел на фигуру и только потом на "голову". "Мужиков разные части тела интересуют", — объясняет фигурист. Сейчас спортсмен женат и на других девушек не обращает внимания. Его возлюбленная — Татьяна Тотьмянина. Ягудин не стал утаивать, что в их отношениях были трудные времена. Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин поженились в 2016. У спортсменов есть две дочери — 11-летняя Елизавета и пятилетняя Мишель.
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алексей ягудин, татьяна тотьмянина, знаменитости