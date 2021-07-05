https://ria.ru/20210705/vzryv-1739861226.html

Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока

Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока - РИА Новости, 05.07.2021

Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока

Второй взрыв на химическом заводе в пригороде Бангкока может произойти в любой момент, заявил находящийся вблизи места происшествия генерал-майор Ампхон... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:27

2021-07-05T08:27

2021-07-05T09:51

бангкок

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868213_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d13ced11476a8d40dcfdda2ee1403a07.jpg

БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Второй взрыв на химическом заводе в пригороде Бангкока может произойти в любой момент, заявил находящийся вблизи места происшествия генерал-майор Ампхон Буараппхон, начальник главного управления полиции Первого региона Таиланда, в который входит провинция Самутпракан и другие граничащие с Бангкоком провинции.Заявление генерала транслировал в прямом эфире телеканал Amarin TV.По различным данным, на заводе могло находиться от 60 до 100 тонн химикатов на нескольких складах, на одном из них и прогремел в 03.20 (23.20 мск) первый взрыв, вызвавший пожар.

бангкок

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент мощного взрыва на химзаводе в Таиланде и последствия ЧП Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек; после взрыва возник пожар, который продолжается до настоящего момента, население района эвакуируется за радиус пятикилометровой зоны вокруг предприятия. 2021-07-05T08:27 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, бангкок, таиланд, в мире