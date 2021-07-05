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Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока
Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока - РИА Новости, 05.07.2021
Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока
Второй взрыв на химическом заводе в пригороде Бангкока может произойти в любой момент, заявил находящийся вблизи места происшествия генерал-майор Ампхон... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:27
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бангкок
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Второй взрыв на химическом заводе в пригороде Бангкока может произойти в любой момент, заявил находящийся вблизи места происшествия генерал-майор Ампхон Буараппхон, начальник главного управления полиции Первого региона Таиланда, в который входит провинция Самутпракан и другие граничащие с Бангкоком провинции.Заявление генерала транслировал в прямом эфире телеканал Amarin TV.По различным данным, на заводе могло находиться от 60 до 100 тонн химикатов на нескольких складах, на одном из них и прогремел в 03.20 (23.20 мск) первый взрыв, вызвавший пожар.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Момент мощного взрыва на химзаводе в Таиланде и последствия ЧП
Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек; после взрыва возник пожар, который продолжается до настоящего момента, население района эвакуируется за радиус пятикилометровой зоны вокруг предприятия.
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видео, бангкок, таиланд, в мире
Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока
БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Второй взрыв на химическом заводе в пригороде Бангкока может произойти в любой момент, заявил находящийся вблизи места происшествия генерал-майор Ампхон Буараппхон, начальник главного управления полиции Первого региона Таиланда, в который входит провинция Самутпракан и другие граничащие с Бангкоком провинции.
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Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока
08:27 05.07.2021 (обновлено: 09:51 05.07.2021)
 

В Таиланде не исключили повторный взрыв на химзаводе, где хранятся 60 тонн химикатов

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БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Второй взрыв на химическом заводе в пригороде Бангкока может произойти в любой момент, заявил находящийся вблизи места происшествия генерал-майор Ампхон Буараппхон, начальник главного управления полиции Первого региона Таиланда, в который входит провинция Самутпракан и другие граничащие с Бангкоком провинции.
Заявление генерала транслировал в прямом эфире телеканал Amarin TV.
"На заводе еще находится большое количество химикатов, до 60 тонн, которые невозможно вывезти в условиях продолжающегося пожара. Огонь может подобраться к ним в любой момент, и может произойти второй взрыв", - заявил полицейский.
По различным данным, на заводе могло находиться от 60 до 100 тонн химикатов на нескольких складах, на одном из них и прогремел в 03.20 (23.20 мск) первый взрыв, вызвавший пожар.
 
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