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Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым - РИА Новости, 05.07.2021
Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и попросил его доложить о темпах диверсификации предприятий российского... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:49
2021-07-05T12:49
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и попросил его доложить о темпах диверсификации предприятий российского оборонно-промышленного комплекса."Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?" - обратился президент к Борисову в начале встречи.Вице-премьер, в свою очередь, отчитался президенту о диверсификации отечественного ВПК.
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, экономика
Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
12:49 05.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым по вопросам диверсификации ОПК

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и попросил его доложить о темпах диверсификации предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
"Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?" - обратился президент к Борисову в начале встречи.
Вице-премьер, в свою очередь, отчитался президенту о диверсификации отечественного ВПК.
"По результатам 2020 года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1%, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые предпринимает правительство для продвижения отечественной продукции на гражданский рынок", - сообщил Борисов.
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Юрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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