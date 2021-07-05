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Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым

Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым - РИА Новости, 05.07.2021

Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и попросил его доложить о темпах диверсификации предприятий российского... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:49

2021-07-05T12:49

2021-07-05T12:49

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и попросил его доложить о темпах диверсификации предприятий российского оборонно-промышленного комплекса."Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?" - обратился президент к Борисову в начале встречи.Вице-премьер, в свою очередь, отчитался президенту о диверсификации отечественного ВПК.

https://ria.ru/20210705/ledokol-1739897816.html

россия

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2021

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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, экономика