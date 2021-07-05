РПЦ одобрила решение "Вкусвилла" удалить "рекламу однополых сожительств"
17:28 05.07.2021 (обновлено: 17:31 05.07.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник сетевого магазина продуктов питания "ВкусВилл" проводит санитарную обработку вендингового автомата
В РПЦ приветствуют решение "Вкусвилла" отказаться от "рекламы однополых сожительств"
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Отказ сети магазинов "Вкусвилл" от рекламы, в съемках которой принимала участие однополая семья, был "единственно верным, разумным решением", заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
На прошлой неделе "Вкусвилл" опубликовал резонансный рекламный ролик "Рецепты семейного счастья", в котором участвовала однополая пара. Позднее компания удалила его и принесла извинения.
"Очень хорошая новость о том, что "Вкусвилл" принял единственно верное, разумное решение отказаться от рекламы однополых "сожительств", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
В свою очередь заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призвал традиционалистов активнее выражать свою позицию: "не стесняться своей веры и участия в церковной жизни" и "не стесняться говорить о том, что неприлично".
По мнению епископа, в связи с рекламой "Вкусвилл" в соцсетях "мобилизовались носители девиантной "толерантной" идеологии, забрасывающие исправившую свою ошибку торговую сеть обличительными постами и комментариями", и "этих комментариев гораздо больше, чем комментариев традиционалистов".
"Те, кто, обладая властью (политической, экономической, в интеллектуальной сфере), при этом считают себя православными (или держателями традиционалистского взгляда на жизнь) должны не стесняться декларировать свое мировоззрение", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Также он выступил за "нулевую терпимость" к подобным публикациям со стороны государства.
"Даже в рамках действующего запрета на пропаганду несовершеннолетним того, что прилепили значок "18+", — мало. Раз есть возможность для доступа несовершеннолетнего (а такая возможность, очевидно, есть), значит, публикация должна быть исключена. Если же закон оставляет лазейку, то ее следует устранить", - сказал епископ.
"Возвращаясь к государству, нетерпимость к неприличествующему должна отражаться и в организации им своих мероприятий, и в повестке, транслируемой принадлежащими ему средствами массовой коммуникации", - добавил представитель РПЦ.