https://ria.ru/20210705/vertolety-1739992990.html

Экипажи Московского авиацентра совершили более 400 вылетов с мая

Экипажи Московского авиацентра совершили более 400 вылетов с мая - РИА Новости, 05.07.2021

Экипажи Московского авиацентра совершили более 400 вылетов с мая

Экипажи Московского авиацентра с начала мая совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:21

2021-07-05T18:21

2021-07-05T18:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/26067/94/260679471_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_cb68b84af1e82cedb29f7bc1e80468d0.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экипажи Московского авиацентра с начала мая совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."С начала мая экипажи Московского авиацентра совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки. Под наблюдением – территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк. Данные разведки передаются оперативным дежурным", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обнаружении возгорания к месту направляются пожарно-спасательные подразделения. При этом вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет экипажам незамедлительно приступить к тушению. Контроль с воздуха выполняют и экипажи санитарных вертолетов по пути следования из аэродрома Остафьево к месту дежурства и обратно.

https://ria.ru/20210622/torfyaniki-1738047772.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье)