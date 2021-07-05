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Экипажи Московского авиацентра совершили более 400 вылетов с мая
Экипажи Московского авиацентра совершили более 400 вылетов с мая - РИА Новости, 05.07.2021
Экипажи Московского авиацентра совершили более 400 вылетов с мая
Экипажи Московского авиацентра с начала мая совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:21
2021-07-05T18:21
2021-07-05T18:21
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экипажи Московского авиацентра с начала мая совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."С начала мая экипажи Московского авиацентра совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки. Под наблюдением – территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк. Данные разведки передаются оперативным дежурным", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обнаружении возгорания к месту направляются пожарно-спасательные подразделения. При этом вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет экипажам незамедлительно приступить к тушению. Контроль с воздуха выполняют и экипажи санитарных вертолетов по пути следования из аэродрома Остафьево к месту дежурства и обратно.
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экипажи Московского авиацентра с начала мая совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"С начала мая экипажи Московского авиацентра совершили 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки. Под наблюдением – территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк. Данные разведки передаются оперативным дежурным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обнаружении возгорания к месту направляются пожарно-спасательные подразделения. При этом вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет экипажам незамедлительно приступить к тушению. Контроль с воздуха выполняют и экипажи санитарных вертолетов по пути следования из аэродрома Остафьево к месту дежурства и обратно.
"У российской столицы наименьший показатель по количеству пожаров среди таких крупных городов, как Гонконг, Нью-Йорк, Берлин, Вена. За последние 10 лет число пожаров снизилось более чем в полтора раза. В Москве работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей более 550 единиц техники и 11 вертолетов", - говорится в сообщении.