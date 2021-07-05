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Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров - РИА Новости, 05.07.2021
Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в инстаграме его коллега Алла Данько. РИА Новости, 05.07.2021
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в инстаграме его коллега Алла Данько.Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, программы "Время", занимался озвучиванием передач и дубляжем.
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первый канал (телеканал), общество
Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
08:00 05.07.2021 (обновлено: 11:25 05.07.2021)
 
© Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНДКадр из программы "Время"
Кадр из программы Время
© Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер в возрасте 74 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в инстаграме его коллега Алла Данько.

"Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном <…> Работал в программе "Время", а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино <…> Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!" — написала она.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, программы "Время", занимался озвучиванием передач и дубляжем.
 
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