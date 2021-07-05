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Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров - РИА Новости, 05.07.2021
Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в инстаграме его коллега Алла Данько. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:00
2021-07-05T08:00
2021-07-05T11:25
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в инстаграме его коллега Алла Данько.Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, программы "Время", занимался озвучиванием передач и дубляжем.
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первый канал (телеканал), общество
Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
08:00 05.07.2021 (обновлено: 11:25 05.07.2021)
Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров умер в возрасте 74 лет